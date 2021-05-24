Борис Джонсон та його наречена зіграють весілля влітку наступного року - ЗМІ

Деталі

У лютому 2020 року Джонсон та його дівчина Керрі Саймондс заявили, що заручилися. 56-річний Джонсон та 33-річна Саймондс живуть разом на Даунінг-стріт, відколи Джонсон став прем'єр-міністром у 2019 році. Вони мають спільного сина на ім'я Вільфред Лоурі Ніколас Джонсон, який народився минулого року.

Подробиці місця призначення весілля пари залишаються під секретом.

Доповнення

Джонсон раніше був одруженим на Марині Вілер, і вони мали чотирьох дітей разом. У вересні 2018 року вони оголосили, що розлучаються після 25 років шлюбу.

Перед Вілер він мав ще одну дружину Аллегру Мостин-Оуен, а Саймондс стане його третьою дружиною.

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