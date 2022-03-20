Борис Джонсон: путин в "полной панике", опасаясь продемократического восстания в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент россии владимир путин в "полной панике" из-за идеи революции в Москве, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на конференции Консервативной партии в Блэкпуле в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну? Он не очень верил, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО, он прекрасно знал, что планов размещать ракеты на украинской земле не было", - сказал Джонсон в своем обращении, которое транслировалось на странице Консервативной партии в Twitter.
Детали
Джонсон сказал, что путин "боится" Украина за свободную прессу, свободные выборы, демократию и открытые рынки, а также опасается "неявного укора себе" со стороны украинской модели.
"Он испугался влияния этой украинской модели на него и на россию, и он был в полной панике из-за так называемой цветной революции в самой Москве. Поэтому он так жестоко пытается погасить огонь свободы в Украине. Поэтому так важно, чтобы он потерпел неудачу", - добавил британский политик.
Напомним
Ранее, в интервью ВВС премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что "в одном важном смысле путин уже потерпел неудачу".