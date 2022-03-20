Борис Джонсон: путін у "повній паніці", побоюючись продемократичного повстання в Москві

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"Чому він вирішив вторгнутися в цю абсолютно невинну країну? Він не дуже вірив, що Україна найближчим часом вступить до НАТО, він чудово знав, що планів розташовувати ракети на українській землі не було", – сказав Джонсон у своєму зверненні, яке транслювалося на сторінці Консервативної партії у Twitter.

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Джонсон сказав, що путін "боїться" України через вільну пресу, вільні вибори, демократію та відкриті ринки, а також побоюється "неявного докору собі" з боку української моделі.

"Він налякався впливу цієї української моделі на нього і на росію, і він був у повній паніці через так звану кольорову революцію в самій Москві. Тому він так жорстоко намагається погасити вогонь свободи в Україні. Тому так важливо, щоб він зазнав невдачі", - додав британський політик.

Нагадаємо

Раніше, в інтерв'ю ВВС прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що "в одному важливому сенсі путін вже зазнав невдачі".