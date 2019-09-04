Долг контрагентов перед "Нафтогазом" уменьшился до 61,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Задолженность контрагентов, которые получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 61,3 млрд грн (уменьшение на 738 млн грн, или -1,2% за неделю). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-служба компании.
"За неделю производители тепла уменьшили долг на 216 млн грн (0,6%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 92 млн грн (2%), региональные газосбытовые предприятия - на 431 млн грн (1,9%)", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 3 сентября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 39,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 308 млн грн (0,8%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,1млрд грн, в том числе по категориям потребителей, которые не подпадают под действие ПСО - 231 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 431 млн грн (1,9%).
А задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 1 млн грн (0%) и составляет около 3,4 млрд грн.
"Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 39 млн грн (1,1%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,4 млрд грн по всем договорам, заключенным с компанией", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что за неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 1,2% - 752 млн грн.