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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81995 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114154 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105916 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112595 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Долг контрагентов перед "Нафтогазом" уменьшился до 61,3 млрд грн

Долг контрагентов перед "Нафтогазом" уменьшился до 61,3 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8714 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Задолженность контрагентов, которые получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 61,3 млрд грн (уменьшение на 738 млн грн, или -1,2% за неделю). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-служба компании.

"За неделю производители тепла уменьшили долг на 216 млн грн (0,6%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 92 млн грн (2%), региональные газосбытовые предприятия - на 431 млн грн (1,9%)", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 3 сентября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 39,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 308 млн грн (0,8%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,1млрд грн, в том числе по категориям потребителей, которые не подпадают под действие ПСО - 231 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 431 млн грн (1,9%).

А задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 1 млн грн (0%) и составляет около 3,4 млрд грн.

"Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 39 млн грн (1,1%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,4 млрд грн по всем договорам, заключенным с компанией", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что за неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 1,2% - 752 млн грн.

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