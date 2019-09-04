Долг контрагентов перед "Нафтогазом" уменьшился до 61,3 млрд грн

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Задолженность контрагентов, которые получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 61,3 млрд грн (уменьшение на 738 млн грн, или -1,2% за неделю). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-служба компании.