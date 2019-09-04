Борг контрагентів перед "Нафтогазом" зменшився до 61,3 млрд грн

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), становила 61,3 млрд грн (зменшення на 738 млн грн, або -1,2% за тиждень). Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.