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Борг контрагентів перед "Нафтогазом" зменшився до 61,3 млрд грн

Борг контрагентів перед "Нафтогазом" зменшився до 61,3 млрд грн

Київ • УНН

 • 8714 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), становила 61,3 млрд грн (зменшення на 738 млн грн, або -1,2% за тиждень). Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

"За тиждень виробники тепла зменшили борг на 216 млн грн (0,6%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 92 млн грн (2%), регіональні газозбутові підприємства – на 431 млн грн (1,9%)", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на 3 вересня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 39,4 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 308 млн грн (0,8%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 22,1 млрд грн, в тому числі за категоріями споживачів, які не підпадають під дію ПСО – 231 млн грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 431 млн грн (1,9%).

А заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1 млн грн (0%) та складає близько 3,4 млрд грн.

"Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 39 млн грн (1,1%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,4 млрд грн за усіма договорами, укладеними з Компанією", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що за тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 1,2% - 752 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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