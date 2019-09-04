Борг контрагентів перед "Нафтогазом" зменшився до 61,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), становила 61,3 млрд грн (зменшення на 738 млн грн, або -1,2% за тиждень). Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
"За тиждень виробники тепла зменшили борг на 216 млн грн (0,6%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 92 млн грн (2%), регіональні газозбутові підприємства – на 431 млн грн (1,9%)", - йдеться в повідомленні.
Так, станом на 3 вересня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 39,4 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 308 млн грн (0,8%).
Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 22,1 млрд грн, в тому числі за категоріями споживачів, які не підпадають під дію ПСО – 231 млн грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 431 млн грн (1,9%).
А заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1 млн грн (0%) та складає близько 3,4 млрд грн.
"Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 39 млн грн (1,1%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,4 млрд грн за усіма договорами, укладеними з Компанією", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що за тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 1,2% - 752 млн грн.