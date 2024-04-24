Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

В Верховной Раде на одном из ближайших заседаний планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты №№10168-2 и 10169-2, направленным на борьбу с "черным зерном" и невозвратом валютной выручки, пишет УНН со ссылкой на повестку дня ВР.

Детали

Согласно пояснительной записке, обоими законопроектами, которыми вносятся изменения в Налоговый, Таможенный кодексы и ряд других законов, предлагается ввести механизмы, которые минимизируют возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции, что обеспечивает большие валютные поступления в государство и влияет на стабильность национальной валюты.

Как сообщили в профильном комитете, проектом закона №10168-2 предоставляется право Кабмину вводить режим экспортного обеспечения по отдельным видам товаров (преимущественно аграрная продукция по определенным кодам УКТ ВЭД), суть которого заключается в следующих особенностях:

в случае введения Кабмином режима экспортного обеспечения устанавливается запрет экспорта таких товаров субъектами ВЭД, которые не являются плательщиками НДС;

запрещается экспорт таких товаров по ценам ниже, чем минимально допустимые экспортные цены (цены будет определять МинАПК в порядке, определенном Кабмином);

до вывоза таких товаров плательщик должен зарегистрировать налоговую накладную по ставкам:

0% - плательщики, у которых объем невозвращенной валютной выручки не превышает 20% (порядок расчета такого показателя будет определять КМУ); 14 или 20% (по ставке для внутренней поставки соответствующего товара) - все остальные плательщики. Такие плательщики получат возможность откорректировать ставку НДС на 0% исключительно после получения налоговой от банка информации о завершении расчетов по соответствующей экспортной операции.

Проектом №10169-2, как сообщали в налоговом комитете, предусматриваются следующие особенности таможенного оформления отдельных видов аграрной продукции в период действия режима экспортного обеспечения, введенного правительством:

при декларировании аграрной продукции (по кодам, определенным в проекте закона №10168-2) в таможенную декларацию должны быть внесены сведения о налоговой накладной, составленной декларантом. Такая таможенная декларация должна содержать сведения только по одному товару и реквизиты одной соответствующей накладной;

фактурная стоимость задекларированного товара не может быть ниже стоимости этого товара, рассчитанная согласно минимально допустимым экспортным ценам;

не допускается представление одной дополнительной декларации к нескольким периодическим или упрощенных таможенных деклараций на такие товары;

в последней дополнительной декларации к соответствующей периодической или упрощенной декларации декларантом указывается признак завершения перемещения товаров по такой периодической или упрощенной ТД;

Гостаможслужба после завершения таможенного оформления экспорта аграрной продукции будет предоставлять информацию из таможенных деклараций в ГНС.

Замечания

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) высказали замечания к законопроектам, заявляя, что они, "вероятно, создадут коррупционные риски из-за возможного установления ручного режима регулирования агроэкспорта". Внимание обращают на нормы о возможности блокировки налоговых накладных на экспорт и порядок установления минимально допустимых экспортных цен.