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"Бомбовый циклон": мощный зимний шторм охватил США

"Бомбовый циклон": мощный зимний шторм охватил США

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. К утру четверга в Соединенных Штатах было отменено более 1800 авиарейсов. Сильный зимний шторм перевернул планы поездок с тройной угрозой сильного снегопада, ветра и сильного холода, сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

По крайней мере, пять штатов США - Кентукки, Миссури, Оклахома, Джорджия и Северная Каролина - уже внедрили планы действий в чрезвычайных ситуациях, и другие, вероятно, последуют их примеру, поскольку "сильнейший взрыв из Арктики еще впереди".

Мгла и опасные дорожные условия уже наблюдаются в некоторых частях страны, охваченных опасным холодным фронтом.
По данным FlightAware, кроме 1825 отмененных рейсов по состоянию на 17:50 по Гринвичу, было задержано более 3700 других рейсов в США и из них.

Синоптики AccuWeather заявили, что шторм может быстро превратиться в так называемый "бомбовый циклон" в результате процесса, известного как "бомбогенез", когда атмосферное давление падает и масса холодного воздуха сталкивается с массой теплого воздуха.

Синоптик Национальной метеорологической службы (NWS) Майкл Чарник опубликовал в Твиттере видео, на котором водители с трудом борются на шоссе между Колорадо и Вайомингом, где температура с холодным ветром упала до -40 градусов.

Life-threatening situation on I-25 between Wellington Colorado and Cheyenne Wyoming as a blinding whiteout grinds the interstate to a standstill in 30 to 40 windchills If you are stuck in this absolutely do not turn your car off! Stay warm! @NWSCheyenne @NWSBoulder #cowx #wywx pic.twitter.com/SW98Vha8nB

— Michael Charnick (@charnick_wx) December 22, 2022

NWS опубликовал сообщения о безопасности, предупредив, что снежные шквалы – от умеренного до сильного уже произошли или ожидаются от Центральных равнин до середины Атлантики и северо-востока.

"Люди, подвергшиеся воздействию сильного холода, могут обморозиться за считанные минуты", - предупредило агентство.

На Среднем Западе из-за вьюги 100 автомобилистов оказались в затруднительном положении в Рапид-Сити и в Южной Дакоте, сообщил офис шерифа округа Пеннингтон.

В Миннеаполисе и Сент-Поле за 24 часа накопилось более 20,3 сантиметра снега, сообщило NWS в утреннем обновлении в четверг.

Восточная Канада готовится к таким же ветреным условиям с сильным снегопадом и быстрым падением температуры. Наиболее загруженный аэропорт страны в Торонто уже ощутил последствия из-за погодного хаоса, задержки и отмена рейсов возросли.

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