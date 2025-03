"Бомбовий циклон": потужний зимовий шторм охопив США

Деталі

Принаймні п'ять штатів США - Кентуккі, Міссурі, Оклахома, Джорджія і Північна Кароліна - вже впровадили плани дій у надзвичайних ситуаціях, й інші, ймовірно, наслідуватимуть їхній приклад, оскільки "найсильніший вибух із Арктики ще попереду".

Імла та небезпечні дорожні умови вже спостерігаються в деяких частинах країни, охоплених небезпечним холодним фронтом.

За даними FlightAware, окрім 1825 скасованих рейсів станом на 17:50 за Грінвічем, було затримано понад 3700 інших рейсів у США та з них.

Синоптики AccuWeather заявили, що шторм може швидко перетворитися на так званий "бомбовий циклон" в результаті процесу, відомого як "бомбогенез", коли атмосферний тиск падає і маса холодного повітря стикається з масою теплого повітря.

Синоптик Національної метеорологічної служби (NWS) Майкл Чарнік опублікував у Твіттері відео, на якому водії борються із труднощами на шосе між Колорадо та Вайомінгом, де температура з холодним вітром впала до -40 градусів.

Life-threatening situation on I-25 between Wellington Colorado and Cheyenne Wyoming as a blinding whiteout grinds the interstate to a standstill in 30 to 40 windchills If you are stuck in this absolutely do not turn your car off! Stay warm! @NWSCheyenne @NWSBoulder #cowx #wywx pic.twitter.com/SW98Vha8nB

— Michael Charnick (@charnick_wx) December 22, 2022

NWS опублікував повідомлення про безпеку, попередивши, що снігові шквали - від помірного до сильного уже відбулися або очікуються від Центральних рівнин до середини Атлантики і північного сходу.

"Люди, які зазнали впливу сильного холоду, можуть обморозитися за лічені хвилини", - попередило агентство.

На Середньому Заході через хуртовини 100 автомобілістів опинилися у скрутному становищі в Рапід-Сіті та у Південній Дакоті, повідомив офіс шерифа округу Пеннінгтон.

У Міннеаполісі та Сент-Полі за 24 години накопичилося понад 20,3 сантиметри снігу, повідомило NWS у ранковому оновленні в четвер.

Східна Канада готується до таких же вітряних умов із сильним снігопадом та швидким падінням температури. Найбільш завантажений аеропорт країни в Торонто вже відчув наслідки через погодний хаос, затримки та скасування рейсів зросли.