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Bolt навсегда заблокировал аккаунт водителя после смертельного ДТП в Киеве, а также изменил еще ряд правил

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Bolt навсегда заблокировал аккаунт водителя, убившего четырех человек в Киеве. Теперь сервис будет отключать за две жалобы на превышение скорости.

Bolt навсегда заблокировал аккаунт водителя после смертельного ДТП в Киеве, а также изменил еще ряд правил

Компания "Bolt Ukraine" навсегда заблокировала аккаунт водителя, ставшего виновником смертельного ДТП в Киеве. Кроме того, служба такси ограничила доступ к платформе для тех водителей, на которых поступило как минимум две жалобы на превышение скорости, передает УНН.

Аккаунт водителя был навсегда заблокирован сразу после того, как нам стали известны первые обстоятельства ДТП. Мы всесторонне сотрудничаем с правоохранительными органами по этому делу и поддерживаем контакт с пассажиркой, способствуя получению ею необходимой помощи 

- сообщила "Bolt Ukraine" в Threads.

В компании также отметили, что после трагического ДТП пересмотрели внутренние процедуры реагирования.

Навсегда ограничили доступ к платформе для тех водителей, на которых поступило как минимум две жалобы на превышение скорости или опасную манеру вождения. Такие обращения рассматриваются нами в первоочередном порядке. Параллельно наша команда работает над расширением функционала приложения для усиления контроля за соблюдением ПДД 

- добавили в "Bolt Ukraine".

Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога08.06.26, 12:09 • 22835 просмотров

Дополнение

49-летнему водителю было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди. 

В результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.

Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы его жизни. Он был задержан и находился под охраной в больничной палате. Установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв, указали в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, "в то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть всего у водителя 10 штрафов за последние 1,5 года".

Как сообщал УНН, за рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.  

Антонина Туманова

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