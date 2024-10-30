Большое количество незарегистрированного оружия поступает с фронта, где трудно вести учет - МВД

Значительное количество незарегистрированного оружия попадает с фронта, где его учет является сложным, но государство принимает все необходимые меры для контроля ситуации. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Все осознают, что значительное количество оружия поступает с линии фронта, там его учет вести очень сложно - сказал Тимченко.

По его словам, государство выполняет все необходимые функции, чтобы контролировать ситуацию, которая сложилась с увеличением количества незарегистрированного оружия.

Напомним

В этом году Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который будет регулировать вопросы трофейного огнестрельного оружия, а также устанавливает порядок получения, декларирования и обращения с ним.

До конца января в Дії появится информация об оружии - МВД