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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Большое количество незарегистрированного оружия поступает с фронта, где трудно вести учет - МВД

Большое количество незарегистрированного оружия поступает с фронта, где трудно вести учет - МВД

Киев  •  УНН

15:34 • 6769 просмотра

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Заместитель министра МВД сообщил о сложностях учета оружия на фронте и его неконтролируемом распространении. Государство принимает меры для контроля ситуации, а парламент принял закон о трофейном оружии.

Значительное количество незарегистрированного оружия попадает с фронта, где его учет является сложным, но государство принимает все необходимые меры для контроля ситуации. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Все осознают, что значительное количество оружия поступает с линии фронта, там его учет вести очень сложно

- сказал Тимченко.

По его словам, государство выполняет все необходимые функции, чтобы контролировать ситуацию, которая сложилась с увеличением количества незарегистрированного оружия.

Напомним 

В этом году Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который будет регулировать вопросы трофейного огнестрельного оружия, а также устанавливает порядок получения, декларирования и обращения с ним. 

До конца января в Дії появится информация об оружии - МВД30 октября 2024, 15:02 • 6272 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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