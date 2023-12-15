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Большинство украинцев симпатизируют Израилю, а не Палестине в его конфликте с ХАМАСом - опрос

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 09:45  •  14867 просмотра

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Опрос КМИС показывает, что 69% украинцев симпатизируют Израилю в его конфликте с ХАМАС, тогда как только 1% поддерживает Палестину. Поддержка Израиля является последовательной во всех регионах Украины.

69 процентов украинцев выразили поддержку Израилю, который ведет войну с группировкой ХАМАС, а не Палестине. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

В ноябре-декабре КМИС провел опрос "Кому украинцы симпатизируют в израильско-палестинском конфликте". Выяснилось, что подавляющее большинство украинцев, а именно 69%, симпатизируют Израилю. И только 1% симпатизируют Палестине. В то же время 18% респондентов ответили, что они в одинаковой степени симпатизируют обеим сторонам. Остальные 12% не смогли определиться со своим мнением.

Поддержка Израиля стабильна во всех регионах страны и колеблется от 57% в восточных регионах до 72% в центральных. Палестине сочувствуют по 1% опрошенных в центральных, западных и южных областях, и 4% в восточных.

Контекст

КМИС использовал формирование вопрос, аналогичный тому, который задавался жителям США и Великобритании, где также отслеживаются общественные настроения после нападения ХАМАС на Израиль. Таким образом социологи могут сравнить результаты опросов. КМИС свидетельствует, что украинцы оказались настроенными более произраильски, чем британцы и американцы.

Украинцы сейчас чувствуют солидарность с Израилем после бесчеловечного нападения 7 октября и понимают чувства израильского общества после ужасных террористических атак

- пояснил представитель КМИСа Антон Грушецкий.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Більшість українців симпатизують Ізраїлю, а не Палестині у його конфлікті с ХАМАСом – опитування
Majority of Ukrainians sympathize with Israel, not Palestine in its conflict with Hamas - poll
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