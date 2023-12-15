Большинство украинцев симпатизируют Израилю, а не Палестине в его конфликте с ХАМАСом - опрос

69 процентов украинцев выразили поддержку Израилю, который ведет войну с группировкой ХАМАС, а не Палестине. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

В ноябре-декабре КМИС провел опрос "Кому украинцы симпатизируют в израильско-палестинском конфликте". Выяснилось, что подавляющее большинство украинцев, а именно 69%, симпатизируют Израилю. И только 1% симпатизируют Палестине. В то же время 18% респондентов ответили, что они в одинаковой степени симпатизируют обеим сторонам. Остальные 12% не смогли определиться со своим мнением.

Поддержка Израиля стабильна во всех регионах страны и колеблется от 57% в восточных регионах до 72% в центральных. Палестине сочувствуют по 1% опрошенных в центральных, западных и южных областях, и 4% в восточных.

Контекст

КМИС использовал формирование вопрос, аналогичный тому, который задавался жителям США и Великобритании, где также отслеживаются общественные настроения после нападения ХАМАС на Израиль. Таким образом социологи могут сравнить результаты опросов. КМИС свидетельствует, что украинцы оказались настроенными более произраильски, чем британцы и американцы.

Украинцы сейчас чувствуют солидарность с Израилем после бесчеловечного нападения 7 октября и понимают чувства израильского общества после ужасных террористических атак - пояснил представитель КМИСа Антон Грушецкий.

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