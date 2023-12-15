Большинство украинцев симпатизируют Израилю, а не Палестине в его конфликте с ХАМАСом - опрос
Киев • УНН
Опрос КМИС показывает, что 69% украинцев симпатизируют Израилю в его конфликте с ХАМАС, тогда как только 1% поддерживает Палестину. Поддержка Израиля является последовательной во всех регионах Украины.
69 процентов украинцев выразили поддержку Израилю, который ведет войну с группировкой ХАМАС, а не Палестине. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.
Детали
В ноябре-декабре КМИС провел опрос "Кому украинцы симпатизируют в израильско-палестинском конфликте". Выяснилось, что подавляющее большинство украинцев, а именно 69%, симпатизируют Израилю. И только 1% симпатизируют Палестине. В то же время 18% респондентов ответили, что они в одинаковой степени симпатизируют обеим сторонам. Остальные 12% не смогли определиться со своим мнением.
Поддержка Израиля стабильна во всех регионах страны и колеблется от 57% в восточных регионах до 72% в центральных. Палестине сочувствуют по 1% опрошенных в центральных, западных и южных областях, и 4% в восточных.
Контекст
КМИС использовал формирование вопрос, аналогичный тому, который задавался жителям США и Великобритании, где также отслеживаются общественные настроения после нападения ХАМАС на Израиль. Таким образом социологи могут сравнить результаты опросов. КМИС свидетельствует, что украинцы оказались настроенными более произраильски, чем британцы и американцы.
Украинцы сейчас чувствуют солидарность с Израилем после бесчеловечного нападения 7 октября и понимают чувства израильского общества после ужасных террористических атак
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Большинство украинцев симпатизируют Израилю, а не Палестине в его конфликте с ХАМАСом - опрос
Опрос КМИС показывает, что 69% украинцев симпатизируют Израилю в его конфликте с ХАМАС, тогда как только 1% поддерживает Палестину. Поддержка Израиля является последовательной во всех регионах Украины.
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