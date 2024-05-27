Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  25592 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

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26 мая 2024, 10:37  •  170307 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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24 мая 2024, 06:14  •  263995 просмотра

Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

В этом сезоне гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 14,7% киевлян, причем 58,3% случаев приходится на детей, а от осложнений зафиксирован 161 летальный случай.

Общество •   •  1026 просмотра
Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по международному аэропорту Запорожья, повредив терминал, но никто не пострадал.

Война •   •  1136 просмотра
Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

Двум бывшим руководителям Министерства внутренних дел Украины из Крыма, которые изменили присяге и перешли на российскую службу, грозит до 15 лет лишения свободы за государственную измену после направления обвинительных актов в суд.

Криминал и ЧП •   •  1172 просмотра
Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

Ежемесячно российская армия использует более 3 000 управляемых авиабомб против украинских фронтовых позиций и мирных городов и сел.

Война •   •  1617 просмотра
россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

политика •   •  1625 просмотра
Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

политика •   •  2625 просмотра
Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

Украина принимает необходимые меры для ремонта оборудования и подготовки к пиковым периодам потребления, проводя плановые ремонтные кампании, сотрудничая с европейскими партнерами и упрощая строительство новых генерирующих мощностей для замещения утраченных мощностей, несмотря на продолжающиеся российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  5233 просмотра
В Минэнерго разъяснили, от чего зависят графики отключений

На Сумщине мужчина облил женщину бензином и поджег: его арестовали

43-летний мужчина был арестован за то, что во время пьяной ссоры в селе Михайловка Сумской области облил свою сожительницу бензином и поджег ее, в результате чего 37-летняя женщина получила сильные ожоги.

Общество •   •  3611 просмотра
На Сумщине мужчина облил женщину бензином и поджег: его арестовали

В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году - ГВА

В Балаклее Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных российскими оккупантами в 2022 году, сообщает Балаклейская городская военная администрация.

Война •   •  4797 просмотра
В Балаклее в Харьковской области слышны звуки взрывов из-за пожара и детонации боеприпасов, оставленных оккупантами в 2022 году - ГВА

Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса, новый пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и уменьшить возможности бизнеса обходить существующие ограничения, что делает его сильнее предыдущих санкций.

политика •   •  4371 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы