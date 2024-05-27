Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

В этом эпидсезоне гриппом и ОРВИ, в частности, и коронавирусом, переболело 14,7% киевлян. Большинство больных - дети. Статистика свидетельствует, что заболеваемость была выше в 1,4 раза по сравнению с эпидсезоном 2022-2023 годов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.

Детали

Отмечается, что этот сезон, как и в предыдущий, циркулировали вирусы гриппа А и В одновременно с SARS-CoV-2, риновирусом, метапневмовирусом, аденовирусом, РС - вирусом и другие респираторные вирусы.

За период с 40 недели 2023 года до 20 недели 2024 года гриппом и ОРВИ в Киеве переболело 435336 человек, что составило 14,7% населения города. (...) С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ заболело 253 860 детей до 17 лет, что составляет 45,4% от детского населения и 8,6% от населения города. В структуре заболеваемости дети составили 58,3% от общего числа больных гриппом и ОРВИ - говорится в заявлении Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.

В то же время на COVID-19 в течение эпидсезона заболело 15145 человек, что составило 3,5% от общего количества больных гриппом и ОРВИ и 0,5% населения города. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 1530 случаев заболевания.

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В течение эпидемического сезона зарегистрирован 161 летальный случай: 134 - от осложнений COVID-19, 21- от гриппа А, 3 - от гриппа В и 3 - от микс инфекции (COVID-19 и гриппа А).

Эпидсезон характеризовался высокой летальностью среди взрослых лиц, самая высокая летальность отмечалась в возрастной категории 65 лет и старше, у лиц, которые имели сопутствующие заболевания. Летальные случаи в этой возрастной группе составили 79,5% от общего числа умерших и 0,03% от числа больных - подытоживают в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

Дополнение

В учреждения здравоохранения города были госпитализированы 10205 больных гриппом и ОРВИ (2,3% от общего количества больных), из них 6746 детей.

Среди больных COVID-19 госпитализированы 2685 человек (17,7% от общего числа больных), в т.ч. 748 детей (11,1%). В отделении реанимации и интенсивной терапии находилось 277 человек, в т.ч. 5 детей.

Также известно, что в течение эпидсезона привито против гриппа 24216 человек, в т.ч. из группы медицинского риска - 2005, эпидемического риска - 7784 и других лиц - 14427.

Напомним,

В Украине с начала эпидсезона в октябре ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело более 4 миллионов украинцев. Также по меньшей мере 78 человек умерли в результате осложнений гриппа и 900 - в результате COVID-19.

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