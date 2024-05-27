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Найбільше пацієнтів серед дітей: цьогоріч у Києві за сезон майже 15% містян перехворіли на ГРВІ та COVID-19

Найбільше пацієнтів серед дітей: цьогоріч у Києві за сезон майже 15% містян перехворіли на ГРВІ та COVID-19

Київ • УНН

 • 29012 перегляди

У цьому сезоні на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 14,7% киян, причому 58,3% випадків припадає на дітей, а від ускладнень зафіксовано 161 летальний випадок.

Цього епідсезону на грип та ГРВІ, зокрема, і на коронавірус, перехворіло 14,7% киян. Більшість недужих — діти. Статистика свідчить, що захворюваність була вищою у 1,4 раза порівняно з епідсезоном 2022-2023 років. Про це пише УНН з посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Деталі

Зазначається, що  цей сезон, як і в попередній, циркулювали віруси грипу А та В одночасно із SARS-CoV-2, риновірусу, метапневмовірусу, аденовірусу, РС — вірусу та інші респіраторні віруси.

За період із 40 тижня 2023 року до 20 тижня 2024 року на грип та ГРВІ у м.Києві перехворіло 435336 осіб, що склало 14,7% населення міста. (...) З початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 253 860 дітей до 17 років, що складає 45,4% від дитячого населення та 8,6% від населення міста. У структурі захворюваності діти склали 58,3% від загального числа хворих на грип та ГРВІ

- йдеться в заяві Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.
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Водночас на COVID-19 протягом епідсезону захворіло 15145 осіб, що склало 3,5% від загальної кількості хворих на грип та ГРВІ та 0,5% населення міста. Серед дітей до 17 років зареєстровано 1530 випадків захворювання.

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Протягом епідемічного сезону зареєстровано 161 летальний випадок: 134 - від ускладнень COVID-19, 21- від грипу А, 3 – від грипу В та 3 - від мікс інфекції (COVID-19 та грипу А).

Епідсезон характеризувався високою летальністю серед дорослих осіб, найвища летальність відмічалася у вікової категорії 65 років і старші, в осіб які мали супутні захворювання. Летальні випадки у цій віковій групі склали 79,5% від загального числа померлих та 0,03% від числа хворих

- підсумовують в  Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Доповнення

До закладів охорони здоров’я міста було госпіталізовано 10205 хворих на грип та ГРВІ (2,3% від загальної кількості хворих), із них 6746 дітей.

Серед хворих на COVID-19 госпіталізовано 2685 осіб (17,7% від загального числа хворих), у т.ч. 748 дітей (11,1%). У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувало 277 осіб, у т.ч. 5 дітей. 

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Також відомо, що протягом  епідсезону щеплено проти грипу 24216 осіб, у т.ч. із групи медичного ризику - 2005, епідемічного ризику – 7784 та інших осіб – 14427.

Нагадаємо

В Україні з початку епідсезону у жовтні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло понад 4 мільйони українців. Також щонайменше 78 людей померли внаслідок ускладнень грипу та 900 - внаслідок COVID-19.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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