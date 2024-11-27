Больше никаких объявлений на подъезде: для ОСМД запустят систему "Наш дом"

ukenru
Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
07:26 • 54077 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
07:00 • 80620 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 105238 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 114360 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 124324 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 145303 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114294 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 124967 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 124611 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 121080 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

Украинская делегация в Сеуле: Киев обратился за военной помощью-Reuters

 • 65350 просмотра
В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

В Киеве возросло количество пострадавших от падения вражеских обломков на дом

 • 45818 просмотра
Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

Новые псевдоструктуры: как рф пытается контролировать население временно оккупированных территорий

 • 82091 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

В Киеве объявлена воздушная тревога: что происходит в столице

 • 70797 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 72399 просмотра
публикации
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

07:26 • 54077 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

07:00 • 80620 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

 • 123882 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

 • 145303 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 141611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

08:14 • 10111 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

06:25 • 26636 просмотра
Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

Мерлин Мэнсон отозвал иск против Эван Рэйчел Вуд

04:33 • 72399 просмотра
Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

Конфликт рэперов Дрейка и Ламара обостряется: Дрейк теперь обвиняет UMG и Spotify в заговоре с целью продвижения трека Ламара

 • 78696 просмотра
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

 • 100244 просмотра
Актуальное
Больше никаких объявлений на подъезде: для ОСМД запустят систему "Наш дом"

Больше никаких объявлений на подъезде: для ОСМД запустят систему "Наш дом"

Киев  •  УНН

 • 4638 просмотра

Read in English

Правительство приняло постановление о создании системы "Наш дом" для управления многоквартирными домами. Система позволит проводить онлайн-сборы ОСМД и хранить всю документацию в электронном формате.

В Украине создадут электронную систему управления многоквартирными домами, правительство приняло соответствующее постановление, сообщили в Минцифры в среду, пишет УНН.

Детали

"Уже скоро вся информация о многоквартирном доме и деятельности ОСМД будет содержаться в единой электронной системе "Наш дом". Владельцы квартир будут иметь актуальную информацию о своем жилье, а также будут участвовать в собраниях и голосованиях онлайн. А ОСМД и управляющие будут хранить решения и документы о доме в защищенных цифровых хранилищах. А еще будут отчитываться о своей работе на сайте - больше никаких объявлений на дверях подъезда", - рассказали в ведомстве.

Почему это важно

Ранее, как отметили в Минцифры, в Украине не было инструмента, который бы хранил полную информацию о многоквартирных домах и документацию в защищенном виде.

"Система "Наш дом" цифровизирует процесс управления домами и сделает его более удобным и прозрачным. Параллельно государство получит действенный инструмент для сбора аналитики относительно многоквартирных домов, чтобы принимать эффективные решения в формировании жилищной политики", - указано в сообщении.

Систему "Наш дом", как сообщается, "запустят в течение 2 лет". 

Как сообщили в Минразвития, соответствующая информационно-коммуникационная система управления многоквартирными домами будет выполнять следующие задачи:

  • внедрение унифицированного и цифровизированного подхода при управлении многоквартирными домами;
  • расширение доступа к информации о техническом состоянии общего имущества совладельцев многоквартирных домов;
  • внедрение инструментов для сбора информационных, аналитических и статистических данных, необходимых для принятия эффективных решений в процессе внедрения жилищной политики, как в пределах отдельной территориальной громады, так и на государственном уровне.

В Украине заработали программы беспроцентного кредитования граждан, ОСМД и ЖСК на покупку электрогенерирующего оборудования22 июл. 2024, 07:18 • 16538 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина