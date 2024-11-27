Больше никаких объявлений на подъезде: для ОСМД запустят систему "Наш дом"

В Украине создадут электронную систему управления многоквартирными домами, правительство приняло соответствующее постановление, сообщили в Минцифры в среду, пишет УНН.

Детали

"Уже скоро вся информация о многоквартирном доме и деятельности ОСМД будет содержаться в единой электронной системе "Наш дом". Владельцы квартир будут иметь актуальную информацию о своем жилье, а также будут участвовать в собраниях и голосованиях онлайн. А ОСМД и управляющие будут хранить решения и документы о доме в защищенных цифровых хранилищах. А еще будут отчитываться о своей работе на сайте - больше никаких объявлений на дверях подъезда", - рассказали в ведомстве.

Почему это важно

Ранее, как отметили в Минцифры, в Украине не было инструмента, который бы хранил полную информацию о многоквартирных домах и документацию в защищенном виде.

"Система "Наш дом" цифровизирует процесс управления домами и сделает его более удобным и прозрачным. Параллельно государство получит действенный инструмент для сбора аналитики относительно многоквартирных домов, чтобы принимать эффективные решения в формировании жилищной политики", - указано в сообщении.

Систему "Наш дом", как сообщается, "запустят в течение 2 лет".

Как сообщили в Минразвития, соответствующая информационно-коммуникационная система управления многоквартирными домами будет выполнять следующие задачи:

внедрение унифицированного и цифровизированного подхода при управлении многоквартирными домами;

расширение доступа к информации о техническом состоянии общего имущества совладельцев многоквартирных домов;

внедрение инструментов для сбора информационных, аналитических и статистических данных, необходимых для принятия эффективных решений в процессе внедрения жилищной политики, как в пределах отдельной территориальной громады, так и на государственном уровне.

В Украине заработали программы беспроцентного кредитования граждан, ОСМД и ЖСК на покупку электрогенерирующего оборудования