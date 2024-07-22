Уже с 20 июля стартовали правительственные инициативы, которые предусматривают предоставление гражданам беспроцентных кредитов, а также программа «Доступные кредиты 5-7-9» для ОСМД и ЖСК, направленная на финансирование приобретения оборудования, которое использует альтернативные источники энергии, и систем сохранения энергии.

Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

С 20 июля для частных домохозяйств действует программа, которая позволяет получить льготные кредиты под 0% на закупку и установку солнечных панелей, систем накопления энергии и ветровых установок в частных домохозяйствах. Государство берет на себя компенсацию процентной ставки по таким кредитам в течение 10 лет, при этом сумма кредита может достигать 480 тысяч гривен для приобретения и монтажа гибридной системы электроснабжения.

Что касается ОСМД и ЖСК, им предоставляется возможность принять участие в государственной программе поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%», где теперь можно финансировать приобретение и установку генерирующих установок из альтернативных источников энергии, систем сохранения электрической энергии и вспомогательного оборудования. Кредиты предоставляются на сумму до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Эта программа работает в сочетании с программой «ГринДИМ», в рамках которой ОСМД и ЖСК могут получить до 70% стоимости проекта после его реализации.

Для участия в программе «Доступные кредиты 5-7-9» руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков-партнеров Фонда развития предпринимательства и предоставить комплект документов, требуемый банком.

Правительство делает все возможное для того, чтобы восстановить энергогенерирующие мощности, которые были разрушены после массированных ракетных обстрелов со стороны РФ. Вместе с тем предлагаем владельцам частных и многоквартирных домов воспользоваться возможностями льготных программ и повысить свою энергонезависимость. Развитие альтернативных источников генерации энергии должно стать составляющей новой украинской энергосистемы и подобные программы безусловный вклад в это. Ведь теперь домохозяйства и ОСМД и ЖСК получат доступные инструменты развития собственных энергетических мощностей - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии имеет важное значение для обеспечения срочных потребностей потребителей. И это путь к нашей энергетической устойчивости в целом. Поэтому государство создает условия для быстрого развития распределенной генерации с минимальным количеством бюрократических процедур и возможностями привлечения финансирования для таких проектов», - добавил Министр энергетики Герман Галущенко.

Кредитные продукты для граждан уже доступны в таких банках как: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «КБ „ГЛОБУС“.

Кредитные продукты для ОСМД и ЖСК доступны в таких банках, как: АТ «КБ „ГЛОБУС“, АТ „СКАЙ БАНК“, АТ „ОЩАДБАНК“, ПАТ „БАНК ВОСТОК“, АТ КБ „ПРИВАТБАНК“, АТ „СЕНС БАНК“, АБ „УКРГАЗБАНК“.

Еженедельно количество банков, предлагающих упомянутые кредитные продукты, будет увеличиваться. Фонд развития предпринимательства уже активно работает над привлечением международных средств для обеспечения стабильного финансирования программ, которые являются ключевыми для энергетической независимости домохозяйств, ОСМД, ЖСК и страны в целом.

Юлия Свириденко отметила недавнее расширение правительственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» для бизнеса, направленного на повышение энергетических возможностей. Например, на прошлой неделе Sense Bank предоставил первый кредит украинскому производителю для построения солнечной электростанции мощностью 1 МВт в Черновицкой области, что сможет обеспечить примерно 360 квартир. Годовая производительность станции составит 1150 МВт-часов. Общая сумма кредита - 14,2 миллиона гривен с пятилетним сроком погашения.

Также «Укргазбанк» выдал первые инвестиционные кредиты двум производителям из Винницкой и Черкасской областей для приобретения когенерационных установок с общей мощностью 2,5 МВт, на общую сумму более 26 млн грн.

С 20 июля бизнес имеет возможность получать кредиты на сумму более 150 млн грн. В июле 19 ведущих банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Заявки на такие кредиты обрабатываются в приоритетном порядке, и могут составлять от 500 тыс. евро до 25 млн евро на срок от 5 до 7 лет. Базовая процентная ставка на первый год для кредитов в национальной валюте составляет 13,5% годовых, с переменной ставкой в последующие годы до UIRD12M + 3%.

Кредиты на восстановление энергетики обеспечиваются приобретаемым оборудованием, что упрощает процедуру кредитования и делает ее более доступной. Национальный банк также принял ряд решений для повышения ликвидности энергетического оборудования и оптимизации оценки рисков инвестиционных проектов, имеющих целью увеличение доступности финансирования.

Напомним,

Ранее сообщалось, что Правительство уже разработало и частично воплотило ряд мер, направленных на повышение энергетической устойчивости страны, которые должны стимулировать как граждан, так и бизнес.