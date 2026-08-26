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Больше не придется спускаться в "Метро-град" — в Киеве на Бессарабской площади обустроят шесть новых наземных переходов

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Подземные переходы возле Бессарабской площади продублируют наземными. Предусмотрены светофоры, тактильные полосы и безбарьерные маршруты.

Больше не придется спускаться в "Метро-град" — в Киеве на Бессарабской площади обустроят шесть новых наземных переходов

В Киеве в ближайшее время кардинально реорганизуют схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Подземные переходы продублируют наземными, чтобы создать более удобные и доступные маршруты для пешеходов. Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Константин Усов, передает УНН.

"Все подземные пешеходные переходы вокруг Бессарабской площади, которые проходят через ТРЦ "Метроград", продублируют безопасными наземными пешеходными переходами. Работы начнутся в ближайшее время", – сообщил Константин Усов.

Новые переходы пройдут через бульвар Тараса Шевченко, Бессарабский проезд, улицы Большую Васильковскую и Бассейную. Для этого разработали и утвердили новую схему организации дорожного движения, которую согласовало Управление патрульной полиции в городе Киеве.

На пешеходных переходах установят транспортные и пешеходные светофоры. Также понизят бортовой камень для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Для улучшения навигации людей с нарушениями зрения оборудуют тактильные полосы и установят кнопки вызова звукового сопровождения во время зеленого сигнала светофора для пешеходов.

Отдельные изменения предусмотрены на Бессарабском проезде. Здесь обустроят наземный переход вдоль улицы Бассейной. Для этого устроят дополнительный тротуар со стороны "Арена Сити" – для безопасного пешеходного маршрута от улицы Леси Украинки до улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко. Также перераспределят полосы движения и предусмотрят регулируемый въезд в подземный паркинг.

В рамках проекта обновят и пешеходный переход между Бессарабским рынком и улицей Крутой спуск в соответствии с современными стандартами.

Для упорядочения парковки и обеспечения мест для автомобилей людей с инвалидностью обустроят парковочную зону между Бессарабским рынком и "Арена Сити". Схемой организации дорожного движения также предусмотрены велосипедные переезды, смежные с пешеходными переходами, через бульвар Тараса Шевченко, на улицы Большую Васильковскую и Бассейную, а также Бессарабский проезд.

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Всего в Бессарабском квартале обустроят 6 новых наземных переходов, которые будут дублировать подземные, и реконструируют 2 существующих. Пешеходный переход между улицей Крещатик и Бессарабским рынком уже обеспечивает доступный маршрут для киевлян и гостей столицы.

После реализации схемы организации дорожного движения пешеходы смогут пересекать улицы по наземным переходам, без необходимости пользоваться подземными маршрутами с лестницами. Это позволит сформировать вокруг Бессарабской площади целостный безбарьерный пешеходный маршрут, удобный для людей разного возраста и с разными потребностями.

Антонина Туманова

Киев
Киев