"Где ленин упал, будет Мазепа" - Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил об установке полноценного монумента гетману Ивану Мазепе на бульваре Шевченко, где ранее стоял памятник ленину. Бюст Мазепы уже открыли в Киево-Печерской лавре.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление памятника гетману Ивану Мазепе в центре Киева. Об этом он заявил во время праздничных мероприятий в Киево-Печерской лавре по случаю Дня Конституции Украины, передает УНН.
Детали
Он подчеркнул, что бюст Мазепы, во времена которого Киево-Печерская лавра пережила период расцвета, будет стоять там же, а самого гетмана он назвал выдающимся украинским государственным деятелем, меценатом и руководителем украинского казацкого государства.
В то же время полноценный монумент гетману, которого в россии до сих пор считают "предателем" петра I, появится на месте, где ранее стоял памятник основателю СССР владимиру ленину. Речь идет о бульваре Тараса Шевченко в районе Бессарабки.
Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Считаю, что идеальное место для него уже существует. Оно есть с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, там где Ленин упал, там крепко будет стоять Мазепа - подчеркнул президент.
Контекст
1 декабря прошлого года в Киево-Печерской лавре открыли бюст украинского гетмана Ивана Мазепы. Церемония состоялась при участии представителей УИНП и Национального заповедника. Участники церемонии подчеркнули символический вес фигуры Ивана Мазепы в борьбе за независимую Украину от российского господства.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции 28 июня отметил успешные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае и ярославской области россии. Он заявил, что операции ослабляют возможности россии вести войну.