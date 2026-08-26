Більше не доведеться спускатися у "Метроград" - у Києві на Бессарабській площі облаштують шість нових наземних переходів
Київ • УНН
Підземні переходи біля Бессарабської площі продублюють наземними. Передбачені світлофори, тактильні смуги та безбар’єрні маршрути.
У Києві найближчим часом кардинально реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі. Підземні переходи продублюють наземними, щоб створити зручніші та доступніші маршрути для пішоходів. Про це зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, передає УНН.
"Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ "Метроград", продублюють безпечними наземними пішохідними переходами. Роботи почнуть найближчим часом", – повідомив Костянтин Усов.
Нові переходи пройдуть через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, вулиці Велику Васильківську та Басейну. Для цього розробили та затвердили нову схему організації дорожнього руху, яку погодило Управління патрульної поліції у місті Києві.
На пішохідних переходах встановлять транспортні та пішохідні світлофори. Також понизять бортовий камінь для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Для покращення навігації людей із порушеннями зору обладнають тактильні смуги та встановять кнопки виклику звукового супроводу під час зеленого сигналу світлофора для пішоходів.
Окремі зміни передбачені на Бессарабському проїзді. Тут облаштують наземний перехід уздовж вулиці Басейної. Для цього влаштують додатковий тротуар з боку "Арена Сіті" – для безпечного пішохідного маршруту від вулиці Лесі Українки до вулиці Хрещатик і бульвару Тараса Шевченка. Також перерозподілять смуги руху та передбачать регульований заїзд до підземного паркінгу.
У межах проєкту оновлять і пішохідний перехід між Бессарабським ринком і вулицею Крутий узвіз відповідно до сучасних стандартів.
Для впорядкування паркування та забезпечення місць для автомобілів людей з інвалідністю облаштують паркувальну зону між Бессарабським ринком та "Арена Сіті".Схемою організації дорожнього руху також передбачені велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами, через бульвар Тараса Шевченка, на вулиці Велику Васильківську та Басейну, а також Бессарабський проїзд.
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Загалом у Бессарабському кварталі облаштують 6 нових наземних переходів, які дублюватимуть підземні, та реконструюють 2 наявні. Пішохідний перехід між вулицею Хрещатик і Бессарабським ринком уже забезпечує доступний маршрут для киян і гостей столиці.
Після реалізації схеми організації дорожнього руху пішоходи зможуть перетинати вулиці наземними переходами, без необхідності користуватися підземними маршрутами зі сходами. Це дозволить сформувати навколо Бессарабської площі цілісний безбар’єрний пішохідний маршрут, зручний для людей різного віку та з різними потребами.