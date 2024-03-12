Больше фруктов и меньше сахара: школьники Одесской области дегустируют новое меню

В Одесской области продолжается реализация реформы школьного питания, по инициативе Первой леди Елены Зеленской. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Первые результаты имеют педагоги Сафьяновской громады Измаильского района - в рационе детей стало меньше сахара и соли. Вместо этого в меню добавились цельнозерновой хлеб, разнообразные специи, больше свежих овощей и фруктов.

"В рационе школьников также стало больше компотов из натуральных плодов и мяты, травяных чаев. Контролируется количество жиров, а основной гарнир - каши.

Картофель уменьшили в рационе. Рыбные дни добавили. Все согласно рекомендациям Минздрава Украины", - информирует Кипер.

Глава облгосадминистрации добавил, что повара громады прошли курсовую переподготовку, и записались на следующие курсы в новосозданном кулинарном хабе на базе Дунайского центра профессионально-технического образования, который скоро откроет свои двери.

Кипер напомнил, что ранее 66 учебных заведений Одесской области отобраны зарубежными партнерами в проект Всемирной продовольственной программы при ООН по возмещению стоимости питания для учащихся 1-4 классов.

"Озернянское УОСО Сафьяновской ТГ тоже попало в данный перечень, что позволило улучшить качество питания и на 100% обеспечить выполнение норм", - рассказал он.