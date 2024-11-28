Больница в Одесской области теперь имеет реанимацию европейского уровня: детали

Сегодня, 28 ноября, открылось новое реанимационное отделение в Овидиопольской больнице. Об этом информирует Одесская облгосадминистрация, передает УНН.

Детали

Новое реанимационное отделение оснащено:

- 12 кроватями с инновационным оборудованием: аппараты ИВЛ, мобильный УЗИ, ЭКГ, дефибрилляторы.

- современными условиями для пациентов: отдельные реанимационные залы для мужчин и женщин, Палаты интенсивного лечения, изолятор.

- централизованной подачей кислорода для лечения заболеваний легких и дыхательных путей.

- видеонаблюдением: врачи контролируют состояние пациентов в режиме реального времени.

Пациенты больницы имеют сбалансированный рацион питания.

"Обновленное отделение-это не просто медицинский стандарт, а уверенность в том, что каждый пациент получит качественную помощь даже в самых сложных условиях. Это шаг к новому уровню медицины в Одесской области", - сообщили в облгосадминистрации.

Там добавили, что в случае замечаний или новых идей для улучшения здравоохранения жителей Одесской области стоит обращаться в Департамент здравоохранения по телефону:

+38 (063) 240-31-03 або на электронный адрес: [email protected]