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Боливийская полиция обнаружила и уничтожила три мега-фабрики по производству кокаина

Киев • УНН

 • 17623 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Боливийские власти заявили, что нанесли значительный удар производителям кокаина в стране после выявления и уничтожения трех "мегафабрик", которые, по их утверждениям, могут производить до 910 кг крэка в день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Боливийская полиция обнаружила и уничтожила три мега-фабрики по производству кокаина

Детали

Полиция обнаружила покрытые брезентом импровизированные фабрики, спрятанные в лесных заповедниках и национальных парках в восточной провинции Бени, центральной части Кочабамбы и южной части центра Санта-Крус, заявило министерство правоохранительных органов Боливии.

Хайме Мамани, заместитель министра социальной защиты и контролируемых веществ, сказал, что боливийские группы по борьбе с наркотиками изъяли рекордные 7,41 тонны кокаина за последние четыре месяца.

"Мы проводим операции по всей нашей территории, вдоль границ и районов, куда раньше не дошла борьба с незаконным оборотом наркотиков", - сказал он.

Боливийская полиция по борьбе с наркотиками также возобновила уничтожения посевов коки в своих обычных зонах выращивания Лос-Юнгас и Эль-Чапаре, которое было приостановлено во время пандемии коронавируса.

Бывший президент Боливии Эво Моралес в прошлом занимался выращиванием коки, увеличивая квоты на легальное выращивание этой культуры. Они поддерживаются нынешним президентом Луисом Арсе, но все, что выращивается более согласованного количества, уничтожается.

Тьерри Ростан, представитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Боливии, сказал, что пандемия и связанные с ней экономические трудности и безработица привели к росту как выращивания коки, так и производства наркотиков.

"Торговля наркотиками никогда не прекращается, преступники всегда будут экспортировать, пытаться торговать контролируемыми веществами, и в эти периоды экономического кризиса некоторые люди ищут способы выжить, поэтому они присоединяются к организованным преступным группировкам. Это настоящая проблема", - сказал он.

"Урожай значительно вырос, так как в прошлом году почти не было искоренения посевов", - добавил он.

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