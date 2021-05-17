Болівійська поліція виявила і знищила три мега-фабрики з виробництва кокаїну

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Поліція виявила покриті брезентом імпровізовані фабрики, заховані в лісових заповідниках і національних парках в східній провінції Бені, центральній частині Кочабамби і південній частині центру Санта-Крус, заявили міністерства правоохоронних органів Болівії.

Хайме Мамані, заступник міністра соціального захисту та контрольованих речовин, сказав, що болівійські групи по боротьбі з наркотиками вилучили рекордні 7,41 тонни кокаїну за останні чотири місяці.

"Ми проводимо операції по всій нашій території, вздовж кордонів і районів, куди раніше не дійшла боротьба з незаконним обігом наркотиків", - сказав він.

Болівійська поліція по боротьбі з наркотиками також відновила знищення посівів коки в своїх звичайних зонах вирощування Лос-Юнгас і Ель-Чапаре, яке було припинено під час пандемії коронавірусу.

Колишній президент Болівії Ево Моралес, який в минулому займався вирощуванням коки, збільшив квоти на легальне вирощування цієї культури. Вони підтримуються нинішнім президентом Луїсом Арсе, але все, що вирощується понад узгодженої кількості, знищується.

Тьєррі Ростан, представник Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності в Болівії, сказав, що пандемія і пов'язані з нею економічні труднощі і безробіття призвели до зростання як вирощування коки, так і виробництва наркотиків.

"Торгівля наркотиками ніколи не припиняється, злочинці завжди будуть експортувати, намагатися торгувати контрольованими речовинами, і в ці періоди економічної кризи деякі люди шукають способи вижити, тому вони приєднуються до організованих злочинних угруповань. Це справжня проблема", - сказав він.

"Урожай значно зріс, тому що в минулому році майже не було викорінення посівів", - додав він.

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