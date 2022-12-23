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Для сокращения зависимости от рф: Болгария ведет переговоры с Турцией о газовом соглашении

Киев • УНН

 • 375792 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Временно исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Росен Христов прибыл в Стамбул для переговоров о долгосрочном доступе его страны к терминалам сжиженного природного газа (СПГ) Турции и транзита газа к границе. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Детали

До апреля 2022 года 95% потребностей Болгарии в газе покрывала россия. Но после того как София отказалась платить за голубое топливо в рублях, москва прекратила поставки.

По словам спикера министерства энергетики, Христов и руководители государственной газовой компании Болгарии Bulgargaz и оператора газовой сети Bulgartransgaz, также участвующих в переговорах, прибыли в Стамбул вечером, 22 декабря. Перед отъездом и.о. министра энергетики заявил, что переговоры между Bulgargaz и турецкой компанией Botas продвигаются быстро, и он надеется, что соглашение может быть достигнуто в этом году.

Цитата

"Мы ведем переговоры о резервной мощности на 1 миллиард кубометров газа в год на турецких СПГ-терминалах и для транзита газа через сеть Botas до нашей границы. Это очень важно, потому что у нас достаточно предложений по транспортировке СПГ-грузов. Но нам некуда их разгружать. Мы твердо настроены сократить нашу зависимость от россии", - сказал Христов.

Добавим

Болгария планирует забронировать мощности на турецких терминалах до 2036 года для импорта 1 млрд кубометров СПГ в год. Мощность на 2023 год будет меньше, поскольку Bulgargaz уже забронировал слоты на несколько месяцев на греческом LNG-терминале. По словам Христова, соглашение о мощностях и транзите из Botas позволит Bulgargaz заключить собственные контракты на импорт газа с американскими или европейскими производителями СПГ и сократить зависимость от российского газа.

Чтобы попытаться получить лучшие цены, Bulgargaz также может присоединиться к действующим переговорам Botas с крупными американскими и европейскими производителями СПГ.

Согласно планам министерства энергетики, Болгария будет покрывать треть своих потребностей в газе путем импорта СПГ через Турцию, одну треть через терминал СПГ вблизи греческого города Александруполис, который должен заработать в 2024 году, и одну треть за счет поставок из Азербайджана.

Напомним

1 октября между Грецией и Болгарией официально запустили газовый интерконнектор. Во время мероприятия выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это "вклад в энергобезопасность Европы".

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