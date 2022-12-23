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Для скорочення залежності від рф: Болгарія веде переговори з Туреччиною про газову угоду

Для скорочення залежності від рф: Болгарія веде переговори з Туреччиною про газову угоду

Київ • УНН

 • 375793 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Болгарії Росен Христов прибув до Стамбула для переговорів щодо довгострокового доступу його країни до терміналів скрапленого природного газу (СПГ) Туреччини та транзиту газу до її кордону. Про це пише УНН, посилаючись на Reuters.

Деталі

До квітня 2022 року 95% потреб Болгарії у газі покривала росія. Але після того, як Софія відмовилася платити за блакитне паливо у рублях, москва припинила поставки.

За словами речника міністерства енергетики, Христов і керівники державної газової компанії Болгарії Bulgargaz і оператора газової мережі Bulgartransgaz, які також беруть участь у переговорах, прибули до Стамбула ввечері, 22 грудня. Перед від'їздом т.в.о. міністра енергетики заявив, що перемовини між Bulgargaz і турецькою компанією Botas просуваються швидко, і він сподівається, що угода може бути досягнута цього року.

Цитата

"Ми ведемо переговори про резервну потужність на 1 мільярд кубометрів газу на рік на турецьких СПГ-терміналах і для транзиту газу через мережу Botas до нашого кордону. Це дуже важливо, тому що у нас достатньо пропозицій щодо транспортування СПГ-вантажів. Але нам немає куди їх розвантажувати. Ми твердо налаштовані скоротити нашу залежність від росії", - сказав Христов.

Додамо

Болгарія планує забронювати потужності на турецьких терміналах до 2036 року для імпорту 1 млрд кубометрів СПГ на рік. Потужність на 2023 рік буде меншою, оскільки Bulgargaz вже забронював слоти на кілька місяців на грецькому LNG-терміналі. За словами Христова, угода про потужності та транзит з Botas дозволить Bulgargaz укласти власні контракти на імпорт газу з американськими чи європейськими виробниками СПГ і скоротити залежність від російського газу.

Щоб спробувати отримати кращі ціни Bulgargaz також може приєднатися до чинних переговорів Botas з великими американськими та європейськими виробниками СПГ.

Згідно з планами міністерства енергетики, Болгарія покриватиме третину своїх потреб у газі шляхом імпорту СПГ через Туреччину, одну третину через термінал СПГ поблизу грецького міста Александруполіс, який має запрацювати у 2024 році, і одну третину за рахунок поставок з Азербайджану.

Нагадаємо

1 жовтня між Грецією та Болгарією офіційно запустили газовий інтерконектор. Під час заходу виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і заявила, що це є "внеском в енергобезпеку Європи".

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