Для скорочення залежності від рф: Болгарія веде переговори з Туреччиною про газову угоду

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До квітня 2022 року 95% потреб Болгарії у газі покривала росія. Але після того, як Софія відмовилася платити за блакитне паливо у рублях, москва припинила поставки.

За словами речника міністерства енергетики, Христов і керівники державної газової компанії Болгарії Bulgargaz і оператора газової мережі Bulgartransgaz, які також беруть участь у переговорах, прибули до Стамбула ввечері, 22 грудня. Перед від'їздом т.в.о. міністра енергетики заявив, що перемовини між Bulgargaz і турецькою компанією Botas просуваються швидко, і він сподівається, що угода може бути досягнута цього року.

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"Ми ведемо переговори про резервну потужність на 1 мільярд кубометрів газу на рік на турецьких СПГ-терміналах і для транзиту газу через мережу Botas до нашого кордону. Це дуже важливо, тому що у нас достатньо пропозицій щодо транспортування СПГ-вантажів. Але нам немає куди їх розвантажувати. Ми твердо налаштовані скоротити нашу залежність від росії", - сказав Христов.

Додамо

Болгарія планує забронювати потужності на турецьких терміналах до 2036 року для імпорту 1 млрд кубометрів СПГ на рік. Потужність на 2023 рік буде меншою, оскільки Bulgargaz вже забронював слоти на кілька місяців на грецькому LNG-терміналі. За словами Христова, угода про потужності та транзит з Botas дозволить Bulgargaz укласти власні контракти на імпорт газу з американськими чи європейськими виробниками СПГ і скоротити залежність від російського газу.

Щоб спробувати отримати кращі ціни Bulgargaz також може приєднатися до чинних переговорів Botas з великими американськими та європейськими виробниками СПГ.

Згідно з планами міністерства енергетики, Болгарія покриватиме третину своїх потреб у газі шляхом імпорту СПГ через Туреччину, одну третину через термінал СПГ поблизу грецького міста Александруполіс, який має запрацювати у 2024 році, і одну третину за рахунок поставок з Азербайджану.

Нагадаємо

1 жовтня між Грецією та Болгарією офіційно запустили газовий інтерконектор. Під час заходу виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і заявила, що це є "внеском в енергобезпеку Європи".