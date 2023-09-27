Болгария может передать Украине неисправные ракеты для С-300 и списанные боеприпасы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Болгарии депутаты парламентской комиссии по обороне проголосовали за безвозмездную передачу Украине неисправных ракет, а также списанных боеприпасов для автоматов. Теперь парламент должен поддержать это предложение. Об этом сообщают болгарские СМИ, пишет УНН.

Детали

Комиссия по обороне в парламенте предлагает передать Украине неисправные зенитные управляемые ракеты ПВО для комплексов С-300 и списанные боеприпасы для автоматического стрелкового оружия.

Предложение депутатов вызвало бурные реакции со стороны оппозиции, но его поддержал министр обороны Тодор Тагарев, который предложил расширить помощь Украине.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам обороны Христо Гаджева, одним из неисправных болгарских комплектов в Украине можно отремонтировать несколько и защитить ими инфраструктуру и города.

Он также отметил, что передача ракет, о которых идет речь, обсуждалась в ряде переговоров между болгарской и украинской сторонами с февраля 2022 года.

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