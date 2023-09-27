Болгарія може передати Україні несправні ракети для С-300 та списані боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Болгарії депутати парламентської комісії з оборони проголосували за безоплатну передачу Україні несправних ракет, а також списаних боєприпасів для автоматів. Тепер парламент має підтримати цю пропозицію. Про це повідомляють болгарські ЗМІ, пише УНН.
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Комісія з оборони в парламенті пропонує передати Україні несправні зенітні керовані ракети ППО для комплексів С-300 та списані боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї.
Пропозиція депутатів викликала бурхливі реакції з боку опозиції, але її підтримав міністр оборони Тодор Тагарєв, який запропонував розширити допомогу Україні.
За словами голови парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджева, одним із несправних болгарських комплектів в Україні можна відремонтувати декілька та захистити ними інфраструктуру та міста.
Він також зазначив, що передача ракет, про які йдеться, обговорювалася в низці переговорів між болгарською та українською сторонами з лютого 2022 року.
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