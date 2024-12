Более трети украинцев верят, что Украина станет членом ЕС на протяжении 5 лет - опрос

Около 35% украинцев считают, что Украина станет членом Европейского Союза в течение следующих 5 лет.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на опрос "внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества "проведено" Инфо сапиенс "по заказу Центра"Новая Европа".

С ЕС, но без НАТО?

Отмечается, что от представителей самого ЕС можно часто услышать признание, что Европейский Союз не способен гарантировать безопасность в той степени, в которой это может сделать НАТО несмотря на наличие собственного аналога статьи 5 – статьи 42.7, к которой до сих пор активно апеллируют в тех столицах Евросоюза, в которых не поддерживают или считают нереалистичным приглашение Украины в НАТО.

Также отмечается, что высокая поддержка варианта о членстве Украины в ЕС без вступления в НАТО может свидетельствовать о нехватке дискуссий в обществе о предпосылках безопасности для движения и членства Украины в Европейский Союз. Ведь на самом деле гарантии безопасности нужны Киеву и для того, чтобы защитить вступление в ЕС.

34% супер-еврооптимистов

Откровенных скептиков среди украинцев не так много: лишь 13% респондентов считают, что Украина никогда не станет членом ЕС.

Самокритика на пути в ЕС

При этом украинцы преимущественно скептически относились к подобного рода аргументам, видя в ЕС и США надежных единомышленников-партнеров, которые будут способствовать позитивным изменениям в Украине.

разочарование в западных партнерах

Большинство украинцев (57,2%) считает, что партнеры делают недостаточно для победы Украины.

Почти 40% убеждены, что партнеры делают для нашей победы все возможное. Во многих ответах этого опроса прослеживаем истощение, разочарование среди украинцев. Подход Запада по поддержке Украины as long as it takes (столько, сколько потребуется), похоже, рухнет не только среди экспертных кругов, но и среди общества в целом