Более трети украинцев верят, что Украина станет членом ЕС на протяжении 5 лет - опрос

Около 35% украинцев считают, что Украина станет членом Европейского Союза в течение следующих 5 лет.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на опрос "внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества "проведено" Инфо сапиенс "по заказу Центра"Новая Европа".

С ЕС, но без НАТО?

Большинство украинцев не видят взаимозависимости между вступлением в НАТО и ЕС. 53,9% опрошенных считает, что Украина может стать членом ЕС без членства в НАТО, поскольку это не связанные процессы. Однако более трети опрошенных (34,4%) думают, что сначала все же Украина должна гарантировать свою безопасность, что возможно только благодаря членству в НАТО - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что от представителей самого ЕС можно часто услышать признание, что Европейский Союз не способен гарантировать безопасность в той степени, в которой это может сделать НАТО несмотря на наличие собственного аналога статьи 5 – статьи 42.7, к которой до сих пор активно апеллируют в тех столицах Евросоюза, в которых не поддерживают или считают нереалистичным приглашение Украины в НАТО.

Также отмечается, что высокая поддержка варианта о членстве Украины в ЕС без вступления в НАТО может свидетельствовать о нехватке дискуссий в обществе о предпосылках безопасности для движения и членства Украины в Европейский Союз. Ведь на самом деле гарантии безопасности нужны Киеву и для того, чтобы защитить вступление в ЕС.

34% супер-еврооптимистов

Более трети украинцев (34%) считает, что Украина станет членом ЕС в течение следующих 5 лет. Такие же оптимистичные сроки можно услышать и от представителей украинской власти. 17,2% респондентов выбрали более длительный период – в течение следующих 10 лет. "Как только закончится война" – такой сценарий считают вероятным 16,8% опрошенных. Отводят более десяти лет на путь к членству 11% украинцев - говорится в сообщении.

Откровенных скептиков среди украинцев не так много: лишь 13% респондентов считают, что Украина никогда не станет членом ЕС.

Самокритика на пути в ЕС

63% украинцев считают, что нам нужно давление ЕС и США, чтобы преодолеть коррупцию. Украинские политики в разные времена часто прибегают к стандартной практике: как только зарубежные наблюдатели обращают внимание на коррупционные вызовы, в Украине сразу начинаются разговоры о вмешательстве во внутренние дела. "А разве в ЕС коррупции нет", – двойные стандарты-еще один любимый трюк защитников "суверенитета коррупции" - отмечается в сообщении.

При этом украинцы преимущественно скептически относились к подобного рода аргументам, видя в ЕС и США надежных единомышленников-партнеров, которые будут способствовать позитивным изменениям в Украине.

ЕС оценил прогресс Украины на пути к вступлению: что ждать в 2025 году

разочарование в западных партнерах

Большинство украинцев (57,2%) считает, что партнеры делают недостаточно для победы Украины.

Почти 40% убеждены, что партнеры делают для нашей победы все возможное. Во многих ответах этого опроса прослеживаем истощение, разочарование среди украинцев. Подход Запада по поддержке Украины as long as it takes (столько, сколько потребуется), похоже, рухнет не только среди экспертных кругов, но и среди общества в целом - говорится в опросе.

Отмечается, что неизвестно, как долго и в каких объемах Запад будет способен и в дальнейшем поддерживать Украину.

Попытки отдельных западных политиков договориться с Путиным (возможно, ценой недопустимых для Киева уступок) становятся все очевиднее. Предчувствия худшего сказываются и на оценках, настроениях украинцев. Это особенно заметно на результатах следующего вопроса о доверии к зарубежным лидерам - говорится в результатах опроса.

В Украине наблюдается рост сторонников переговоров с РФ, но при надлежащих предпосылках - опрос

справка

Исследование было проведено ООО Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна населению Украины в возрасте 16 + по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта проживания до полномасштабного вторжения в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины на 01.01.2022.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией.