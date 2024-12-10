В Украине наблюдается рост сторонников переговоров с РФ, но при надлежащих предпосылках - опрос

ukenru
Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
10:15 • 8026 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 102132 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 125234 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 116385 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 119015 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 108114 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
 • 125284 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 103976 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 204850 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205697 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Я сказал Трампу, что путин боится только его и, возможно, Китая - Зеленский

Я сказал Трампу, что путин боится только его и, возможно, Китая - Зеленский

 • 77910 просмотра
Оккупанты открывают госпитали в подвалах амбулаторий на Херсонщине - ЦНС

Оккупанты открывают госпитали в подвалах амбулаторий на Херсонщине - ЦНС

 • 22270 просмотра
Немецкая помощь Украине в 2025 году гарантирована: министр финансов Йорг Кукис

Немецкая помощь Украине в 2025 году гарантирована: министр финансов Йорг Кукис

 • 71879 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

07:56 • 19933 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

08:17 • 54974 просмотра
публикации
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

08:17 • 54974 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 125239 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 125286 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 127729 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 204852 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

07:56 • 19862 просмотра
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

 • 71766 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 100012 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 109074 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 107604 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Украине наблюдается рост сторонников переговоров с РФ, но при надлежащих предпосылках - опрос

В Украине наблюдается рост сторонников переговоров с РФ, но при надлежащих предпосылках - опрос

Киев  •  УНН

 • 3987 просмотра

Read in English

64% украинцев против переговоров с РФ без гарантий безопасности от Запада. По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество противников компромиссов, но большинство все еще против уступок по языку и армии.

Более 60% украинцев считают, что на переговоры с Россией идти не стоит, если Украина не получит реальных гарантий безопасности со стороны Запада.

Однако украинцы стали несколько более открытыми к некоторым компромиссам на возможных переговорах с Россией, но это не касается, например, таких вопросов как предоставление русскому языку статуса государственного или сокращение численности ВСУ.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на опрос "Внешняя политика и безопасность.

Настроения украинского общества" проведено „Инфо Сапиенс" по заказу Центра „Новая Европа", передает УНН.

Лучшая гарантия безопасности - ядерное оружие и НАТО

Опрошенные украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины – разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%). Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны

- говорится в результатах опроса. 

Так, в эффективность оборонного союза с США верит 11,2%, полагаться на миротворцев ООН готовы 8,9% украинцев, а в эффективность войск европейских стран на территории Украины верит еще меньше респондентов - лишь 6,4%.

Отмечается, что нельзя исключать, что на ответы влияло также мнение, насколько та или иная опция вообще реалистична. Почти одинаковый показатель по разработке украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов - между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону.

Скепсис по переговорам с Россией

64,1% украинцев считает, что на переговоры с Россией идти не стоит, если Украина не получит реальных гарантий безопасности со стороны Запада. Аргумент-Россия снова начнет войну после непродолжительной паузы. Около 30% опрошенных выступают за переговоры в любом случае, сколько у Украины, по их мнению, нет ресурсов для войны на истощение

- отмечается в опросе.

В целом среди украинцев доминирует преимущественно скептическое отношение к "переговорам ради переговоров". Больше всего за переговоры выступает возрастная группа 30-39 лет (почти 40%). Региональное измерение сторонников переговоров следующее: Киев наиболее недоверчив (всего 18%), почти столько же на Западе (20%), большинство сторонников на Юге и Востоке - 34,5% и 43,7% соответственно.

Ермак назвал отправную точку для начала переговоров с рф27 нояб. 2024, 16:08 • 24940 просмотров

Сперва вывод войск и гарантии безопасности, а потом переговоры

Почти 40% опрошенных считает, что Украина должна идти на переговоры только тогда, когда Россия выведет свои войска (по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года). Еще 26,2% украинцев уверены, что предпосылкой для переговоров должны стать гарантии безопасности со стороны стран Запада, что бы сделало невозможным повторную агрессию

- говорится в результатах опроса.

Не идти на переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах - такой вариант выбрали 12,1% опрошенных. Примечательно, что прошлогодний опрос зафиксировал более чем вдвое более высокий уровень тех, кто выбирал эту же непримиримую позицию - 33,4%. Поэтому наблюдается рост сторонников переговорного процесса, но все же при наличии надлежащих предпосылок, обстоятельств. Переговоры без каких-либо предпосылок поддерживает лишь 16% респондентов.

Никаких уступок, но…

Также было предложено оценить возможность тех или иных уступок на мирных переговорах с Россией.

Главный вывод: большинство украинцев не воспринимают уступки россиянам. Впрочем, по сравнению с прошлым годом видим определенное смягчение позиции опрошенных. Так, в этом году 53,2% считают вообще недопустимым отказываться от отвоевания оккупированных территорий. Год назад этот показатель составлял 76,2% – уменьшение показателя более чем на 20 процентных пунктов. Отказ от вступления в НАТО в прошлом году не воспринимало 56,9% украинцев, в этом году – 48,7%. Отказ от вступления в ЕС исключали вообще 61% опрошенных в прошлом году – а сейчас-50,7%

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на 10% снизился уровень тех, кто выступал категорически против отказа от уголовного преследования руководителей России и военных преступников рф (было 77%, стало 68,4%). Высокий уровень недопустимости уступок сохраняется в отношении предоставления русскому языку государственного статуса (70,9%) и по сокращению армии Украины (74,5%).

Подавляющее большинство за постепенное вступление в НАТО

70,3% украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в Альянс, когда НАТО пригласит Украину в международно признанных границах (при этом статья 5 Вашингтонского договора будет применяться ко всему государству, кроме временного оккупированных территорий)

- - говорится в результатах опроса.

Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры: Трамп после встречи с Зеленским8 дек. 2024, 08:34 • 77177 просмотров

Справка

Исследование было проведено ООО Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна населению Украины в возрасте 16+ по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта проживания до полномасштабного вторжения в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины на 01.01.2022.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
natoNATO
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев