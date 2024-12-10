В Украине наблюдается рост сторонников переговоров с РФ, но при надлежащих предпосылках - опрос

Более 60% украинцев считают, что на переговоры с Россией идти не стоит, если Украина не получит реальных гарантий безопасности со стороны Запада.

Однако украинцы стали несколько более открытыми к некоторым компромиссам на возможных переговорах с Россией, но это не касается, например, таких вопросов как предоставление русскому языку статуса государственного или сокращение численности ВСУ.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на опрос "Внешняя политика и безопасность.

Настроения украинского общества" проведено „Инфо Сапиенс" по заказу Центра „Новая Европа", передает УНН.

Лучшая гарантия безопасности - ядерное оружие и НАТО

Опрошенные украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины – разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%). Другие варианты обеспечения безопасности менее популярны - говорится в результатах опроса.

Так, в эффективность оборонного союза с США верит 11,2%, полагаться на миротворцев ООН готовы 8,9% украинцев, а в эффективность войск европейских стран на территории Украины верит еще меньше респондентов - лишь 6,4%.

Отмечается, что нельзя исключать, что на ответы влияло также мнение, насколько та или иная опция вообще реалистична. Почти одинаковый показатель по разработке украинского ядерного оружия и членства в НАТО может демонстрировать борьбу двух главных подходов - между суверенизированным подходом по усилению безопасности и верой в коллективную оборону.

Скепсис по переговорам с Россией

64,1% украинцев считает, что на переговоры с Россией идти не стоит, если Украина не получит реальных гарантий безопасности со стороны Запада. Аргумент-Россия снова начнет войну после непродолжительной паузы. Около 30% опрошенных выступают за переговоры в любом случае, сколько у Украины, по их мнению, нет ресурсов для войны на истощение - отмечается в опросе.

В целом среди украинцев доминирует преимущественно скептическое отношение к "переговорам ради переговоров". Больше всего за переговоры выступает возрастная группа 30-39 лет (почти 40%). Региональное измерение сторонников переговоров следующее: Киев наиболее недоверчив (всего 18%), почти столько же на Западе (20%), большинство сторонников на Юге и Востоке - 34,5% и 43,7% соответственно.

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Сперва вывод войск и гарантии безопасности, а потом переговоры

Почти 40% опрошенных считает, что Украина должна идти на переговоры только тогда, когда Россия выведет свои войска (по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года). Еще 26,2% украинцев уверены, что предпосылкой для переговоров должны стать гарантии безопасности со стороны стран Запада, что бы сделало невозможным повторную агрессию - говорится в результатах опроса.

Не идти на переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах - такой вариант выбрали 12,1% опрошенных. Примечательно, что прошлогодний опрос зафиксировал более чем вдвое более высокий уровень тех, кто выбирал эту же непримиримую позицию - 33,4%. Поэтому наблюдается рост сторонников переговорного процесса, но все же при наличии надлежащих предпосылок, обстоятельств. Переговоры без каких-либо предпосылок поддерживает лишь 16% респондентов.

Никаких уступок, но…

Также было предложено оценить возможность тех или иных уступок на мирных переговорах с Россией.

Главный вывод: большинство украинцев не воспринимают уступки россиянам. Впрочем, по сравнению с прошлым годом видим определенное смягчение позиции опрошенных. Так, в этом году 53,2% считают вообще недопустимым отказываться от отвоевания оккупированных территорий. Год назад этот показатель составлял 76,2% – уменьшение показателя более чем на 20 процентных пунктов. Отказ от вступления в НАТО в прошлом году не воспринимало 56,9% украинцев, в этом году – 48,7%. Отказ от вступления в ЕС исключали вообще 61% опрошенных в прошлом году – а сейчас-50,7% - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 10% снизился уровень тех, кто выступал категорически против отказа от уголовного преследования руководителей России и военных преступников рф (было 77%, стало 68,4%). Высокий уровень недопустимости уступок сохраняется в отношении предоставления русскому языку государственного статуса (70,9%) и по сокращению армии Украины (74,5%).

Подавляющее большинство за постепенное вступление в НАТО

70,3% украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в Альянс, когда НАТО пригласит Украину в международно признанных границах (при этом статья 5 Вашингтонского договора будет применяться ко всему государству, кроме временного оккупированных территорий) - - говорится в результатах опроса.

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Справка

Исследование было проведено ООО Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна населению Украины в возрасте 16+ по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта проживания до полномасштабного вторжения в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины на 01.01.2022.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией.