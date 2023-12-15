Более полутысячи пострадавших: в Пекине из-за непогоды столкнулись два поезда метро

В Пекине из-за сильных снегопадов столкнулись два поезда метро, в результате чего более пяти сотен человек получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на AP, передает УНН.

Детали

Вследствие аномальных снегопадов и морозов, которые с воскресенья накрыли столицу Китая, железнодорожные пути стали чрезвычайно скользкими, поэтому когда поезд пытался притормозить, он попал в "занос". Тогда сработала система автоматического аварийного торможения и он полностью остановился.

В то же время поезд, который следовал позади, был на спуске и из-за скользких рельсов не смог вовремя затормозить, врезавшись в предыдущий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание

Сотрудники экстренной медицинской помощи, полиция и транспортные службы около 23:00 эвакуировали более полутысячи пассажиров обоих поездов.

По состоянию на пятницу из 512 пострадавших у 102 человек диагностировали различного рода переломы, 25 человек находятся дома под наблюдением врачей и 67 остаются на стационарном лечении в госпиталях.

Дополнение

Обычно, зимы в Пекине холодные, но снег выпадает редко, но в этой неделе в городе прошли мощные снегопады, которые частично парализовали транспортное движение.

Ранее УНН сообщал, что в Пекине из-за прогнозируемых сильных снегопадов и гололеда со среды отменили занятия в школах и закрыли детские сады.

Напомним

В прошлом месяце на город Харбин, административный центр провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, обрушились обильные снегопады. Городское управление по делам образования объявило о приостановке в понедельник работы всех школ и детских садов.