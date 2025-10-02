$41.140.18
03:16 • 5778 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
23:57 • 11842 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 31701 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 39195 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 28580 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 47479 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 25698 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23333 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54900 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41711 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
Более половины из 158 боев на фронте пришлись на три направления: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 372 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений, из них более половины пришлись на Покровское, Новопавловское и Торецкое направления. Противник нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемые авиабомбы.

Более половины из 158 боев на фронте пришлись на три направления: карта от Генштаба

Более половины из 158 боев на фронте за прошедшие сутки пришлись на Покровское, Новопавловское и Торецкое направления, сообщили в утренней сводке 2 октября в Генеральном штабе, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4312 обстрелов, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5280 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и один другой важный объект врага", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 176 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Нововасильевки, Бологовского и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Григоровка, Ямполь, Выемка и Переездное.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения – оккупанты пытались продвигаться в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.

На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоекономическое, Грузское, Ивановка, Родинское, Покровск, Зверово, Котлино, Новоукраинка, Новониколаевка и Филиал.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороне, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

армия РФ потеряла 980 военных и 12 артсистем за сутки 1 октября02.10.25, 07:50 • 922 просмотра

Юлия Шрамко

