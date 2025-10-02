Более половины из 158 боев на фронте пришлись на три направления: карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений, из них более половины пришлись на Покровское, Новопавловское и Торецкое направления. Противник нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемые авиабомбы.
Более половины из 158 боев на фронте за прошедшие сутки пришлись на Покровское, Новопавловское и Торецкое направления, сообщили в утренней сводке 2 октября в Генеральном штабе, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений
Вчера противник нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4312 обстрелов, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5280 дронов-камикадзе.
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и один другой важный объект врага", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 176 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Нововасильевки, Бологовского и Каменки.
На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Голубовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.
На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Григоровка, Ямполь, Выемка и Переездное.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения – оккупанты пытались продвигаться в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.
На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоекономическое, Грузское, Ивановка, Родинское, Покровск, Зверово, Котлино, Новоукраинка, Новониколаевка и Филиал.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороне, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригоровка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.
На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
