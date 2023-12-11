У Зеленского заявляют, что в оккупированном Крыму похоронили более 600 российских военных

В аннексированном Крыму уже похоронили по меньшей мере 605 российских военных, участвовавших в войне против Украины. Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Детали

По данным Представительства, оккупанты заявили, что "контракты с армией рф за год подписали почти пол млн человек. Часть - из оккупированного Крыма".

"Уже состоялись захоронения по меньшей мере 605 солдат российской армии. 460 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 11 декабря подтверждено взятие в плен по меньшей мере 38 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.