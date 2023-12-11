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У Зеленского заявляют, что в оккупированном Крыму похоронили более 600 российских военных

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 20:18  •  14109 просмотра

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По состоянию на 11 декабря подтверждено взятие в плен по меньшей мере 38 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

В аннексированном Крыму уже похоронили по меньшей мере 605 российских военных, участвовавших в войне против Украины. Об этом говорится в сообщении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Детали

По данным Представительства, оккупанты заявили, что "контракты с армией рф за год подписали почти пол млн человек. Часть - из оккупированного Крыма".

"Уже состоялись захоронения по меньшей мере 605 солдат российской армии. 460 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 11 декабря подтверждено взятие в плен по меньшей мере 38 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
У Зеленського заявляють, що в окупованому Криму поховали понад 600 російських військових
Zelensky says that more than 600 Russian soldiers were buried in occupied Crimea
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У Зеленского заявляют, что в оккупированном Крыму похоронили более 600 российских военных

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