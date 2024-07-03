Для одесской "скорой" согласовали список бронирования 504 работников. Но все сотрудники согласно установленной процедуры должны пройти согласование с ТЦК. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, передает УНН.

Сообщаем, что в соответствии с приказом Министерства экономики Украины от 25.06.2024 года №15431 Центру согласован список по бронированию военнообязанных работников КНП "ООЦЭМП и МК" Одесского областного совета" от 21.05.2024 года. Список касается 504 сотрудников нашего центра - говорится в сообщении.

Однако, уточняется, что все сотрудники согласно установленной процедуры должны пройти согласование с Территориальным центром комплектования.

Также работники медучреждения поблагодарили председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера и его заместителя Александра Харлова за содействие в решении этого вопроса.

"Надеемся, что это будет способствовать устойчивой работе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесского областного совета и привлечению новых сотрудников и лучшей комплектации бригад работниками", - отметили медики.

Напомним, в июне произошел конфликт между бригадами "скорой" и ТЦК. Впоследствии во власти сообщили, что конфликт исчерпан.