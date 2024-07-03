Понад 500 військовозобов’язаних працівників одеської "швидкої" отримають бронювання
Київ • УНН
Понад 500 працівників одеської "швидкої" отримають бронювання. Але всі співробітники повинні пройти узгодження з ТЦК.
Для одеської "швидкої" погодили список бронювання 504 працівників. Але всі співробітники згідно встановленої процедури повинні пройти узгодження з ТЦК. Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, передає УНН.
Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства економіки України від 25.06.2024 року №15431 Центру погоджено список щодо бронювання військовозобов’язаних працівників КНП "ООЦЕМД і МК" Одеської обласної ради" від 21.05.2024 року. Список стосується 504 співробітників нашого центру
Однак, уточнюється, що всі співробітники згідно із встановленої процедури повинні пройти узгодження з Територіальним центром комплектування.
Також працівники медустанови подякували голові Одеської облдержадміністрації Олегу Кіперу та його заступнику Олександру Харлову за сприяння вирішенню цього питання.
"Сподіваємося, що це буде сприяти сталій роботі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської обласної ради та залученню нових співробітників і кращій комплектації бригад працівниками", – зазначили медики.
Нагадаємо, у червні стався конфлікт між бригадами "швидкої" та ТЦК. Згодом у владі повідомили, що конфлікт вичерпано.