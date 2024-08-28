Более 4 млн старых ламп обменяли на LED через "Дію"

В Украине завершилась кампания по обмену старых лампочек на LED. За это время через "Дію" украинцы обменяли более 4 млн старых ламп. Об этом сообщили в пресс-службе "Дії", передает УНН.



Детали

Как отмечается, инициатива Президента стала действенным инструментом для экономии электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки после российских атак.

Заявление об обмене украинцы подавали с "Дією", а затем забирали их в отделениях Укрпочты по предварительному заказу.

Спасибо каждому, кто присоединился. Страна сэкономила около 2 ГВт энергетической мощности, это равно двум атомным блокам - рассказали в "Дії".

Напомним

Старые лампы накаливания, собранные в рамках обмена на энергосберегающие LED-лампы, попадут на вторичную переработку, а не будут выброшены на свалку.

Справочно

Программа обмена ламп "Несем свет вместе", поддержанная и финансируемая Европейским Союзом по призыву Украины, внедрялась Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, АО "Укрпочта".