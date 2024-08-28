Понад 4 млн старих ламп обміняли на LED через "Дію"
Київ • УНН
Завершено кампанію з обміну старих лампочок на LED через "Дію". Ініціатива допомогла заощадити 7-10% електроенергії під час пікових навантажень, зекономивши близько 2 ГВт енергетичної потужності.
В Україні завершилась кампанія з обміну старих лампочок на LED. За цей час через "Дію" українці обміняли понад 4 млн старих ламп. Про це повідомили у пресслужбі "Дії", передає УНН.
Деталі
Як зазначаєтсья, ініціатива Президента стала дієвим інструментом для заощадження електроенергії на 7–10% у моменти пікового навантаження після російських атак.
Заяву про обмін українці подавали з "Дією", а потім забирали їх у відділеннях Укрпошти за попереднім замовленням.
Дякуємо кожному, хто долучився. Країна зекономила близько 2 ГВт енергетичної потужності, це дорівнює двом атомним блокам
Нагадаємо
Старі лампи розжарювання, зібрані у межах обміну на енергоощадні LED-лампи, потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник.
Довідково
Програма обміну ламп "Несемо світло разом", підтримана й фінансована Європейським Союзом на заклик України, впроваджувалась Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, АТ "Укрпошта".