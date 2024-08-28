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Понад 4 млн старих ламп обміняли на LED через "Дію"

Понад 4 млн старих ламп обміняли на LED через "Дію"

Київ • УНН

 • 17230 перегляди

Завершено кампанію з обміну старих лампочок на LED через "Дію". Ініціатива допомогла заощадити 7-10% електроенергії під час пікових навантажень, зекономивши близько 2 ГВт енергетичної потужності.

В Україні завершилась кампанія з обміну старих лампочок на LED. За цей час через "Дію" українці обміняли понад 4 млн старих ламп.  Про це повідомили у пресслужбі "Дії", передає УНН

 Деталі

Як зазначаєтсья, ініціатива Президента стала дієвим інструментом для заощадження електроенергії на 7–10% у моменти пікового навантаження після російських атак.

Заяву про обмін українці подавали з "Дією", а потім забирали їх у відділеннях Укрпошти за попереднім замовленням.

Дякуємо кожному, хто долучився. Країна зекономила близько 2 ГВт енергетичної потужності, це дорівнює двом атомним блокам

 - розповіли в "Дії". 

Нагадаємо 

Старі лампи розжарювання, зібрані у межах обміну на енергоощадні LED-лампи, потраплять на вторинну переробку, а не будуть викинуті на смітник.

Довідково

Програма обміну ламп "Несемо світло разом", підтримана й фінансована Європейським Союзом на заклик України, впроваджувалась Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, АТ "Укрпошта".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЕкономіка

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