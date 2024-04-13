Более 4 миллионов украинцев за сезон переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19

В Украине с начала эпидсезона в октябре ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело более 4 миллионов украинцев, 78 человек умерли в результате осложнений гриппа и 900 - вследствие COVID-19. За неделю с 1 по 7 апреля по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди взрослых и детей снизилась на 6,1% и 9,7% соответственно. Об этом сообщили в Минздраве Украины, пишет УНН.

Детали

"В общем, с начала эпидсезона в октябре ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 4 148 645 украинцев. Зарегистрировано 978 летальных случаев: 78 случаев в результате осложнений гриппа и 900 случаев среди заболевших COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Как отмечается, 1 272 украинца заболели COVID-19 за неделю: больше всего случаев зарегистрировано в Черниговской и Хмельницкой областях

455 человек в результате осложнений COVID-19 за неделю попали в больницы. В медицинской помощи в условиях стационара нуждались 59 детей, из них один ребенок - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего в течение недели с 1 по 7 апреля в стране в медучреждения госпитализировали 3 747 украинцев с ОРВИ, гриппом и COVID-19. Большинство из них дети - 2 073 больных.

В течение недели с 1 по 7 апреля медики сообщили о 13 летальных случаях среди лиц, которые имели положительный тест на COVID-19. Все умершие не имели профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев. Также в Украине за неделю зарегистрирован один летальный случай в результате осложнений гриппа.

В течение первой недели апреля ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 121 584 украинца, из них 67 257 - дети в возрасте до 17 лет. Однако по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди взрослых и детей снизилась на 6,1% и 9,7% соответственно, отметили в Минздраве.

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19