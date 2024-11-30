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Более 350 слонов в Африке погибли из-за токсичной воды

Более 350 слонов в Африке погибли из-за токсичной воды

Киев  •  УНН

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В Ботсване обнаружили причину загадочной смерти более 350 слонов в 2020 году. Исследование показало, что животные погибли из-за токсичных цианобактерий в водопоях, что связано с климатическими изменениями.

Согласно новой статье, предупреждающей о "тревожной тенденции" отравления, вызванного климатом, более 350 слонов, погибших при загадочных обстоятельствах, вероятно, пили токсичную воду. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как отмечают ученые слоны всех возрастов ходили кругами, прежде чем упасть и умереть. Души были впервые замечены на северо-востоке Ботсваны в мае и июне 2020 года, и было выдвинуто множество теорий о причине смерти, включая отравление цианидом или неизвестное заболевание.

По словам ведущего исследователя Дэвида Ромео, аспиранта по географии в Королевском колледже Лондона, этот инцидент стал крупнейшей задокументированной гибелью слонов, причина которой неизвестна.

Новая статья, опубликованная в журнале Science of the Total Environment, предполагает, что слоны были отравлены водой, содержащей токсичные цветки сине-зеленых водорослей или цианобактерий. Климатический кризис увеличивает интенсивность и серьезность вредоносного цветения водорослей.

Исследователи использовали спутниковые данные для анализа распределения трупов по водопоям. Команда считает, что слоны обычно проходили чуть более 100 км от водопоев и умирали в течение 88 часов после питья. В общей сложности они обследовали 3000 водопоев и обнаружили, что те, в которых в 2020 году наблюдалось повышенное цветение цианобактерий, имели высокую концентрацию трупов.

У них нет выбора, кроме как пить из них,

- сказал исследователь.

Возможно, другие животные погибли от питья из водопоев, но тела могли не быть обнаружены во время аэрофотосъемки, а более мелкие трупы могли быть уже забраны хищниками.

Исследователи также заявили, что в глобальном масштабе это событие подчеркивает тревожную тенденцию внезапных заболеваний, вызванных климатом.

Это исследование дает убедительное объяснение массовой гибели слонов, которая потрясла мир в 2020 году. Он дополняет растущее количество доказательств того, что изменение климата может иметь ряд смертельных последствий для дикой природы (а также домашнего скота и людей), от радикального изменения доступности воды до создания условий для размножения вредных бактерий и водорослей и подавления популяций животных,

- сказал доктор Ниалл Макканн, который не участвовал в исследовании и является директором по охране природы в британской благотворительной организации National Park Rescue.

Ученые подчеркнули, что исследование подчеркивает необходимость контроля качества воды.

Вопреки экономической зависимости от чая: на юге Индии возрождают "зеленые пустыни"20 нояб. 2024, 15:31 • 17802 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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