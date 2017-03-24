Боксер Кличко поддержал сборную Украины перед матчем с Хорватией

"24 марта наша футбольная сборная проведет ключевой матч против Хорватии. Сейчас Украине нужны победы в любой сфере: на футбольной арене, на ринге и не только. Любая победа - это дополнительная мотивация для нас, украинцев. С Андреем Шевченко - мы в одной большой семье, которая называется спорт. Держим друг за друга кулаки и желаем успеха! ", - заявил Кличко.

Напомним, что хорватам в противостоянии с украинцами не помогут сразу трое основных исполнителей в линии защиты.