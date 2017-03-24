Боксер Кличко поддержал сборную Украины перед матчем с Хорватией

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33677 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102861 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118296 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177249 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129542 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124573 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117116 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106470 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107513 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боксер Кличко поддержал сборную Украины перед матчем с Хорватией

Боксер Кличко поддержал сборную Украины перед матчем с Хорватией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля встречаться в ринге с чемпионом мира по версии IBF - британцем Энтони Джошуа, поддержал национальную сборную Украины по футболу и ее наставника Андрея Шевченко перед очень важным для "сине-желтых" матчем квалификационного турнира чемпионата мира-2018 против команды Хорватии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт klitschko-brothers.

"24 марта наша футбольная сборная проведет ключевой матч против Хорватии. Сейчас Украине нужны победы в любой сфере: на футбольной арене, на ринге и не только. Любая победа - это дополнительная мотивация для нас, украинцев. С Андреем Шевченко - мы в одной большой семье, которая называется спорт. Держим друг за друга кулаки и желаем успеха! ", - заявил Кличко.

Напомним, что хорватам в противостоянии с украинцами не помогут сразу трое основных исполнителей в линии защиты.

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