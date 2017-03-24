Боксер Кличко поддержал сборную Украины перед матчем с Хорватией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля встречаться в ринге с чемпионом мира по версии IBF - британцем Энтони Джошуа, поддержал национальную сборную Украины по футболу и ее наставника Андрея Шевченко перед очень важным для "сине-желтых" матчем квалификационного турнира чемпионата мира-2018 против команды Хорватии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт klitschko-brothers.
"24 марта наша футбольная сборная проведет ключевой матч против Хорватии. Сейчас Украине нужны победы в любой сфере: на футбольной арене, на ринге и не только. Любая победа - это дополнительная мотивация для нас, украинцев. С Андреем Шевченко - мы в одной большой семье, которая называется спорт. Держим друг за друга кулаки и желаем успеха! ", - заявил Кличко.
Напомним, что хорватам в противостоянии с украинцами не помогут сразу трое основных исполнителей в линии защиты.