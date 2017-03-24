Боксер В.Кличко підтримав збірну Україну перед матчем з Хорватією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Український боксер Володимир Кличко, якому 29 квітня зустрічатися в рингу з чемпіоном світу за версією IBF — британцем Ентоні Джошуа, підтримав національну збірну України з футболу та її наставника Андрія Шевченка перед дуже важливим для “синьо-жовтих” матчем кваліфікаційного турніру чемпіонату світу-2018 проти команди Хорватії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт klitschko-brothers.
“24 березня наша футбольна збірна проведе ключовий матч проти Хорватії. Зараз Україні потрібні перемоги в будь-якій сфері: на футбольній арені, в рингу і не тільки. Будь-яка перемога — це додаткова мотивація для нас, українців. З Андрієм Шевченком — ми в одній великій родині, яка називається спорт. Тримаємо один за одного кулаки і бажаємо успіху!”, — заявив В.Кличко.
Нагадаємо, що хорватам у протистоянні з українцями не допоможуть відразу троє основних виконавців у лінії захисту.