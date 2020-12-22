Боксер Усик дал прогноз на чемпионский бой Фьюри — Джошуа

Обязательный претендент Джошуа по версии WBO Усик заявил, что, по его мнению, цыганский король способен сбросить Джошуа, который в минувшие выходные нанес поражение нокаутом Кубрату.

“Стоит сказать, что Тайсон Фьюри — весьма непредсказуемый боксер. У него верный менталитет и отличные боксерские навыки, которые нужны, чтобы победить Джошуа. Но это бокс, так что я не могу предсказать, что произойдет, и чем закончится такой бой. Я обязательно посмотрю этот поединок”, — подчеркнул Усик.

Как сообщал УНН, экс-чемпион мира Вайлдер выразил готовность к бою с Усиком.