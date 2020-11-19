Ексчемпіон світу Вайлдер виразив готовність до бою із Усиком

Відомий американець виразив готовність зустрітися з українцем Олександром Усиком. Проте кандидатура українця не фігурує на перших місцях у американця.

Також Вайлдер включив до списку бажаних суперників Ділліана Вайта, Енді Руїса-молодшого, Роберта Хеленіуса і Джозефа Паркера.

“Ви можете мене побачити на ринзі в січні або лютому. Зараз ми підбираємо суперника. До списку потенційних опонентів входять Енді Руїс, Роберт Хеленіус, Джозеф Паркер. Крім того, у нас є Ділліан Вайт і Олександр Усик. Хочу зустрітися з Ділліаном Вайтом, цей хлопець одержимий мною” , - наголосив Вайлдер.

Зазначимо, що Вайлдер має 42 перемоги (41 нокаутом) при 1 нічиїй та поразці. Саме в крайньому бою з Ф’юрі американець програв свій титул WBC. Усик у крайньому поєдинку переміг британця Дерека Чісору.