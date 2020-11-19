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Экс-чемпион мира Уайлдер выразил готовность к бою с Усиком

Экс-чемпион мира Уайлдер выразил готовность к бою с Усиком

Киев  •  УНН

 • 12301 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал пятерку боксеров с которыми готов провести ближайший свой бой, информирует УНН со ссылкой на "Boxingnews24".

Известный американец выразил готовность встретиться с украинцем Александром Усиком. Однако кандидатура украинца не фигурирует на первых местах у американца.

Также Уайлдер включил в список желаемых соперников Диллиан Уайта, Энди Руиса-младшего, Роберта Хелениуса и Джозефа Паркера.

“Вы можете меня увидеть на ринге в январе или феврале. Сейчас мы подбираем соперника. В список потенциальных оппонентов входят Энди Руис, Роберт Хелениус, Джозеф Паркер. Кроме того, у нас есть Диллиан Уайт и Александр Усик. Хочу встретиться с Диллиан Уайтом, этот парень одержим мной”, — подчеркнул Уайлдер.

Отметим, что Уайлдер имеет 42 победы (41 нокаутом) при 1 ничьей и поражении. Именно в крайнем бою с Фьюри американец проиграл свой титул WBC. Усик в крайнем поединке победил британца Дерека Чисору.

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