Боксер Усик дав прогноз на чемпіонський бій Ф’юрі — Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Український суперважковаговик Олександр Усик поділився думкою про потенційний об’єднавчий поєдинок за участі британця Ентоні Джошуа і його земляка Тайсона Ф’юрі, передає УНН з посиланням на “The Sun”.
Обов’язковий претендент Джошуа за версією WBO Усик заявив, що, на його думку, циганський король здатний скинути Джошуа, який в минулі вихідні завдав поразки нокаутом Кубрату.
“Варто сказати, що Тайсон Ф’юрі — вельми непередбачуваний боксер. У нього вірний менталітет і відмінні боксерські навички, які потрібні, щоб перемогти Ентоні Джошуа. Але це бокс, так що я не можу передбачити, що станеться, і чим закінчиться такий бій. Я обов’язково подивлюся цей поєдино”, — наголосив Усик.
Як повідомляв УНН, ексчемпіон світу Вайлдер виразив готовність до бою із Усиком.