Боксер Усик дав прогноз на чемпіонський бій Ф’юрі — Джошуа

Обов’язковий претендент Джошуа за версією WBO Усик заявив, що, на його думку, циганський король здатний скинути Джошуа, який в минулі вихідні завдав поразки нокаутом Кубрату.

“Варто сказати, що Тайсон Ф’юрі — вельми непередбачуваний боксер. У нього вірний менталітет і відмінні боксерські навички, які потрібні, щоб перемогти Ентоні Джошуа. Але це бокс, так що я не можу передбачити, що станеться, і чим закінчиться такий бій. Я обов’язково подивлюся цей поєдино”, — наголосив Усик.

Як повідомляв УНН, ексчемпіон світу Вайлдер виразив готовність до бою із Усиком.