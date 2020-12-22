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Боксер Усик дав прогноз на чемпіонський бій Ф’юрі — Джошуа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Український суперважковаговик Олександр Усик поділився думкою про потенційний об’єднавчий поєдинок за участі британця Ентоні Джошуа і його земляка Тайсона Ф’юрі, передає УНН з посиланням на “The Sun”.

Боксер Усик дав прогноз на чемпіонський бій Ф’юрі — Джошуа

Обов’язковий претендент Джошуа за версією WBO Усик заявив, що, на його думку, циганський король здатний скинути Джошуа, який в минулі вихідні завдав поразки нокаутом Кубрату.

“Варто сказати, що Тайсон Ф’юрі — вельми непередбачуваний боксер. У нього вірний менталітет і відмінні боксерські навички, які потрібні, щоб перемогти Ентоні Джошуа. Але це бокс, так що я не можу передбачити, що станеться, і чим закінчиться такий бій. Я обов’язково подивлюся цей поєдино”, — наголосив Усик.

Як повідомляв УНН, ексчемпіон світу Вайлдер виразив готовність до бою із Усиком.

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