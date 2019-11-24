Боксер Уайлдер нокаутом защитил титул чемпиона WBC

Поединок в Лос-Анджелесе завершился в конце седьмого раунда. Ортис за шесть секунд до конца трехминутки пропустил прямой удар с правой от американца и не успел полностью встать, пока рефери досчитал до десяти секунд - победа нокаутом Уайлдера.

Отметим, что по судейским карточкам счет на момент седьмого раунда был у всех на пользу Ортиса - 58:56, 59:55, 59:55.

Примечательно, что данный поединок для боксеров был вторым в их истории противостояний. В первом прошлом году Уайлдер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Заметим, что американец завоевал 43 победу (42 досрочные), ему удалось провести уже десятую успешную защиту титула WBC.

Напомним, непобедимый экс-чемпион мира Мейвезер объявил о возобновлении карьеры.