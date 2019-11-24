Боксер Уайлдер нокаутом защитил титул чемпиона WBC
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Непобежденный американский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер вышел победителем из боя против кубинца Луиса Ортиса, сообщает УНН со ссылкой на "Boxingscene".
Поединок в Лос-Анджелесе завершился в конце седьмого раунда. Ортис за шесть секунд до конца трехминутки пропустил прямой удар с правой от американца и не успел полностью встать, пока рефери досчитал до десяти секунд - победа нокаутом Уайлдера.
Отметим, что по судейским карточкам счет на момент седьмого раунда был у всех на пользу Ортиса - 58:56, 59:55, 59:55.
Примечательно, что данный поединок для боксеров был вторым в их истории противостояний. В первом прошлом году Уайлдер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.
Заметим, что американец завоевал 43 победу (42 досрочные), ему удалось провести уже десятую успешную защиту титула WBC.
Напомним, непобедимый экс-чемпион мира Мейвезер объявил о возобновлении карьеры.