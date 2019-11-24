Боксер Уайлдер нокаутом захистив титул чемпіона WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Непереможений американський чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер вийшов переможцем із бою проти кубинця Луїса Ортіса, повідомляє УНН з посиланням на "Boxingscene".
Двобій у Лос-Анджелесі завершився наприкінці сьомого раунду. Ортіс за шість секунд до кінця трихвилинки пропустив прямий удар з правої від американця і не встиг повністю встати, поки рефері дорахував до десяти секунд – перемога нокаутом Уайлдера.
Зазначимо, що за суддівськими картками рахунок на момент сьомого раунду був у всіх на користь Ортіса - 58:56, 59:55, 59:55.
Примітно, що даний двобій для боксерів був другим в їх історії протистоянь. У першому минулого року Уайлдер переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.
Зауважимо, що американець завоював 43 звитягу (42 дострокові), йому вдалося провести вже десятий успішний захист титулу WBC.
Нагадаємо, непереможний ексчемпіон світу Мейвезер оголосив про відновлення кар'єри.