Боксер Пакьяо назвал Ломаченко своим преемником

У Пакьяо спросили, кто займет его место, как следующая звезда в "pay-per-view". Боксеру предложили такие варианты, как Уайлдер, Броунер и Тьорман, однако ответ был другой.

"Я думаю, что Ломаченко", - отметил Пакьяо.

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Отметим, что дословный перевод "Pay-per-view" выглядит, как "плата за просмотр". Это один из видов сервиса платного телевидения, с помощью которого абонент телевизионного провайдера может приобрести частную трансляцию определенного события, проходящей в прямом эфире. Трансляция может производиться из любой страны. Чаще всего такими событиями являются шоу смешанных единоборств, бокса и реслинга.

Добавим, что 19 января в Лас-Вегасе легенда бокса филиппинец Пакьяо проведет титульный бой против американца Эдриэна Бронера. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс "Пакмэна" по версии WBA в полусреднем весе.