Боксер Пак'яо назвав Ломаченка своїм наступником
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо з Філіппін назвав ім'я майбутньої зірки "PPV". Про це філіппінець сказав в інтерв'ю "Fighthype.com", передає УНН.
У Пак'яо спитали, хто займе його місце, як наступна зірка в "pay-per-view". Боксеру запропонували такі варіанти, як Уайлдер, Броунер і Тьорман, проте відповідь була іншою.
"Я гадаю, що Ломаченко", - наголосив Пак'яо.
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Відзначимо, що дослівний переклад "Pay-per-view" виглядає, як "плата за перегляд". Це один із видів сервісу платного телебачення, за допомогою якого абонент телевізійного провайдера може придбати приватну трансляцію певної події, що проходить в прямому ефірі. Трансляція може проводитися з будь-якої країни. Найчастіше такими подіями є шоу змішаних єдиноборств, боксу і реслінгу.
Додамо, що 19 січня в Лас-Вегасі легенда боксу філіппінець Пак'яо проведе титульний бій проти американця Едріена Бронера. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс "Пакмена" за версією WBA в напівсередній вазі.