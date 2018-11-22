Ломаченко прокоментував єдину поразку в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Чемпіон світу у легкій вазі по версії WBA Василь Ломаченко згадав свою єдину поразку в професійній кар'єрі боксера у поєдинку із мексиканцем Орландо Салідо, повідомляє УНН з посиланням на BoxNation.
Українець залишився при своїй думці, він вважає, що той бій був на його користь.
"Я не програв той бій Салідо. Що я виніс з того бою? Що це професійний бокс, а не аматорський. Якщо твій опонент б'ється з тобою брудно, тобі також потрібно битися брудно. Не можна залишати все на розсуд суддям", - сказав Ломаченко.
Відзначимо, що суддівські записки того бою показали двічі по 116:112 і 115:113 на користь Салідо.
Нагадаємо, що бій-реванш із Салідо не відбувся через примхи мексиканського бійця.