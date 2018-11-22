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Ломаченко прокоментував єдину поразку в кар'єрі

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Чемпіон світу у легкій вазі по версії WBA Василь Ломаченко згадав свою єдину поразку в професійній кар'єрі боксера у поєдинку із мексиканцем Орландо Салідо, повідомляє УНН з посиланням на BoxNation.

Українець залишився при своїй думці, він вважає, що той бій був на його користь.

"Я не програв той бій Салідо. Що я виніс з того бою? Що це професійний бокс, а не аматорський. Якщо твій опонент б'ється з тобою брудно, тобі також потрібно битися брудно. Не можна залишати все на розсуд суддям", - сказав Ломаченко.

Відзначимо, що суддівські записки того бою показали двічі по 116:112 і 115:113 на користь Салідо.

Нагадаємо, що бій-реванш із Салідо не відбувся через примхи мексиканського бійця. 

Українські Національні Новини

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