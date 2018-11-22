Ломаченко прокомментировал единственное поражение в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко вспомнил свое единственное поражение в профессиональной карьере боксера в поединке с мексиканцем Орландо Салидо, сообщает УНН со ссылкой на BoxNation.
Украинец остался при своем мнении, он считает, что тот бой был в его пользу.
"Я не проиграл тот бой Салидо. Что я вынес из того боя? Что это профессиональный бокс, а не любительский. Если твой оппонент сражается с тобой грязно, тебе также нужно драться грязно. Нельзя оставлять все на усмотрение судей", - сказал Ломаченко.
Отметим, что судейские записки сражения показали дважды 116:112 и 115:113 в пользу Салидо.
Напомним, что бой-реванш с Салидо не состоялся из-за капризов мексиканского бойца.