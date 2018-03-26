Боксер Ломаченко подарил перчатки Криштиану Роналду

КИЕВ. 26 марта. УНН. Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе и втором полулегком весе Василий Ломаченко передал в подарок боксерские перчатки нападающему мадридского “Реала” Криштиану Роналду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на промоутера украинского боксера Эгиса Климаса, который встретился с Роналду.