Боксер Ломаченко подарил перчатки Криштиану Роналду
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе и втором полулегком весе Василий Ломаченко передал в подарок боксерские перчатки нападающему мадридского “Реала” Криштиану Роналду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на промоутера украинского боксера Эгиса Климаса, который встретился с Роналду.
“Было приятно встретиться сегодня с лучшим Криштиану Роналду и отдать подарок от лучшего Василия Ломаченко”, — написал Климас в собственном Instagram-аккаунте.
Как сообщал УНН, Ломаченко назвал Линареса тяжелым оппонентом в карьере.