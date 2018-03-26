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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 9101 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 48842 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 87460 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105508 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114430 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120611 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131997 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146701 просмотра

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Боксер Ломаченко подарил перчатки Криштиану Роналду

Боксер Ломаченко подарил перчатки Криштиану Роналду

Киев  •  УНН

 • 12959 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе и втором полулегком весе Василий Ломаченко передал в подарок боксерские перчатки нападающему мадридского “Реала” Криштиану Роналду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на промоутера украинского боксера Эгиса Климаса, который встретился с Роналду.

“Было приятно встретиться сегодня с лучшим Криштиану Роналду и отдать подарок от лучшего Василия Ломаченко”, — написал Климас в собственном Instagram-аккаунте.

Как сообщал УНН, Ломаченко назвал Линареса тяжелым оппонентом в карьере.

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